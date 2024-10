Podpora podnikania by mala poklesnúť o 70 %, regionálny rozvoj rastie

Bratislava 12. októbra (TASR) - Do ekonomiky by malo v budúcom roku plynúť 1,726 miliardy eur, čo predstavuje pokles v porovnaní s aktuálnym rokom, v ktorom by mali byť výdavky na úrovni 2,66 miliardy eur. Na rok 2025 je pritom najväčšia časť vyčlenená do oblasti regionálneho rozvoja v sume 501 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast. Naopak, do podpory podnikania by malo smerovať 456 miliónov eur, čo v porovnaní s očakávanou skutočnosťou aktuálneho roka predstavuje pokles o takmer 70 %. Vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR predložilo Ministerstvo financií (MF) SR.



"Súčasťou výdavkov na podporu investícií na rok 2025 sú najmä prostriedky rozpočtované v rámci kapitoly Ministerstva hospodárstva SR určené na investičnú pomoc vo forme investičných stimulov, ktorá zahŕňa napríklad podporu strategickej investície pre spoločnosť Volvo Car Slovakia v sume 15,3 milióna eur a podporu strategickej investície pre spoločnosť GIB EnergyX Slovakia v sume 33,7 milióna eur," uviedlo MF v návrhu rozpočtu.



Najväčšia časť v rámci podpory podnikania, a to viac ako 251 miliónov eur, je vyčlenená pre spoločnosť Valaliky Industrial Park, ktorá zabezpečuje prípravu investičného projektu Strategické územie Valaliky, ale aj výdavky určené na prípravu investičného projektu Šurany Industrial Park v sume 55,5 milióna eur.



Finančné prostriedky pre oblasť regionálneho rozvoja by mali smerovať do najmenej rozvinutých regiónov a pomôcť tak pri vytváraní pracovných miest a znižovaní regionálnych rozdielov. Najviac prostriedkov by malo pritom plynúť zo strany Európskej únie, ktorá by mala poskytnúť financie vo výške 486 miliónov eur z celkovej sumy 501 miliónov eur.



Rozpočtové výdavky v oblasti energetiky sú na budúci rok naplánované vo výške 233 miliónov eur. Z tejto sumy predstavuje 53,8 milióna eur prostriedky z plánu obnovy a odolnosti, ktoré sú určené predovšetkým na podporu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a energetickej infraštruktúry, podporu zelenej transformácie v oblasti OZE, zlepšenie podnikateľského prostredia a tiež na podporu alternatívnych pohonov.



V rámci výdavkov do ekonomiky bolo taktiež vyčlenených 17 miliónov eur na reštrukturalizáciu priemyselných odvetví. Tieto výdavky by mali pritom smerovať najmä do podpory uhoľného baníctva, v ktorom by malo dôjsť k jeho útlmu v súvislosti s Akčným plánom transformácie uhoľného regiónu horná Nitra.