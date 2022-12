Podpora rozpočtu: Podmienky demokratickej platformy OĽANO sa napĺňajú

Bratislava 2. decembra (TASR) - Podmienky Občiansko-demokratickej platformy v súvislosti s podporou štátneho rozpočtu na budúci rok sa začínajú postupne plniť. Jednou z nich sú kompenzácie pre samosprávy za zvýšený daňový bonus, čo sa predbežne podarilo dohodnúť. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informovali poslanci OĽANO združení v tejto platforme.



Poslanec Kristián Čekovský (OĽANO) avizoval, že pri schvaľovaní štátneho rozpočtu bude platforma trvať na kompenzáciách pre samosprávy za zvýšený daňový bonus, na zavedení výdavkových limitov, prípadne na dohode vlády s Európskou komisiou (EK), ktorá zabezpečí neohrozenie financií z plánu obnovy. Zároveň považujú za vhodné aj to, aby sa hlasovanie o opozičných návrhoch, ktoré "negatívne zasahujú do trestnej politiky štátu", zaradilo pred hlasovanie o štátnom rozpočte. Čekovský skonštatoval, že o týchto bodoch diskutujú s premiérom Eduardom Hegerom a ministrom financií Igorom Matovičom (obaja OĽANO).



Zároveň priblížil, že platforma iniciovala rokovania medzi samosprávami a vládou o kompenzáciách výpadku v dôsledku zvýšeného daňového bonusu. Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren priblížil, že predbežne sa podarilo dohodnúť balík kompenzačných opatrení na budúci rok, ktorý by mal mať hodnotu 300 miliónov eur. Z toho 100 miliónov eur by mala byť čiastočná kompenzácia výpadku z prijatia daňového bonusu a 200 miliónov eur kompenzácia nákladov na rastúce energie pre samosprávy počas budúceho roka.



Stále však podľa Chrena budú samosprávy budúci rok čeliť výpadkom rádovo v stámiliónoch eur. "Stále bude budúci rok samospráva živoriť, stále budeme musieť do veľkej miery šetriť, ale vďaka tomuto kompenzačnému balíku by naozaj žiadna samospráva nemala byť ohrozená nejakým bankrotom alebo krachom," poznamenal.