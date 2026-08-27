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Podpora v nezamestnanosti v Česku budúci rok pravdepodobne klesne
V súčasnosti je v Česku vyše 367.000 nezamestnaných, podporu poberá 103.000 z nich.
Autor TASR
Praha 27. augusta (TASR) - Nezamestnaní v Česku si na budúci rok pravdepodobne pohoršia. Ministerstvo práce a sociálnych vecí pripravuje návrh, ktorým im zníži podporu, pričom niektorí ľudia bez práce dostanú až o tisícky korún menej. Kabinet Andreja Babiša tým ruší reformu bývalej vlády Petra Fialu, ktorá podporu zvýšila. Informoval o tom server novinky.cz.
„Chystáme zníženie podpory, ktorú minulá vláda počas prvých mesiacov doby podpory zvýšila zo 65 % na 80 % predchádzajúcej mzdy,“ povedal pre Novinky minister práce a sociálnych vecí Aleš Juchelka. Argumentuje, že pracovný trh je stabilizovaný a nezamestnanosť je dlhodobo nízka. „Vzhľadom na to je momentálne zbytočné takto míňať peniaze zo štátneho rozpočtu,“ povedal.
V súčasnosti je v Česku vyše 367.000 nezamestnaných, podporu poberá 103.000 z nich. „Ušetríme tak zhruba 4,5 až 5 miliárd Kč (186,42 milióna až 207,13 milióna eur),“ vyčíslil Juchelka. Nové pravidlá by chcel zaviesť od januára budúceho roka. Návrh však musia schváliť poslanci.
Po znížení podpory by ľudia bez práce poberali znovu 65 % svojho predchádzajúceho zárobku namiesto terajších 80 %. Najviac však 60 % celorepublikovej priemernej mzdy v predchádzajúcom roku, v súčasnosti je tento strop rovnako na 80 %. Tento rok to robí 38.537 Kč mesačne, 60 % by tak znamenalo 28.903 Kč, teda takmer o 10.000 Kč menej.
Priemerná podpora nezamestnanosti činila koncom júla 17.300 Kč, medziročne o takmer 4800 Kč viac. Výdavky na podporu vyšli štát za prvých sedem mesiacov na takmer 12,5 miliardy Kč. Vlani to za rovnaké obdobie bolo vyše 8,6 miliardy Kč.
Zníženie podpory avizoval v júli aj premiér Andrej Babiš. „Nelogicky vzrástla a potom je výhodné nepracovať,“ povedal na margo opatrenia, ktoré presadila Fialova vláda. Tá prilepšila nezamestnaným v prvých mesiacoch bez práce, keď sa podpora zvýšila zo spomínaných 65 % na 80 % predchádzajúceho zárobku. Ľudí to má motivovať hľadať si novú prácu, pretože sa nebudú báť prepadu životnej úrovne na počiatku nezamestnanosti. Naopak, tým, ktorí sú bez práce dlhšie, znížil Fialov kabinet podporu až na 40 %.
Opozícia so zmenou nesúhlasí. „Je to krok späť do polovice minulého storočia. Chceli sme, aby ľudia mali vyššie zárobky, vyššiu kvalifikáciu aj motiváciu,“ povedal exminister práce Marian Jurečka, ktorý súčasné pravidlá presadil.
Zámer vlády sa nepáči ani odborom. Podľa šéfa Českomoravskej konfederácie odborových zväzov Josefa Středulu ministrovi spolu so zamestnávateľmi napísali, že s tým nesúhlasia. „Z dát vychádza, že ten, kto si našiel nové miesto, má v priemere o 12 % viac než na predchádzajúcom pracovisku. To je pre rozpočet dobrá správa,“ dodal Středula.
(1 EUR = 24,139 CZK)
„Chystáme zníženie podpory, ktorú minulá vláda počas prvých mesiacov doby podpory zvýšila zo 65 % na 80 % predchádzajúcej mzdy,“ povedal pre Novinky minister práce a sociálnych vecí Aleš Juchelka. Argumentuje, že pracovný trh je stabilizovaný a nezamestnanosť je dlhodobo nízka. „Vzhľadom na to je momentálne zbytočné takto míňať peniaze zo štátneho rozpočtu,“ povedal.
V súčasnosti je v Česku vyše 367.000 nezamestnaných, podporu poberá 103.000 z nich. „Ušetríme tak zhruba 4,5 až 5 miliárd Kč (186,42 milióna až 207,13 milióna eur),“ vyčíslil Juchelka. Nové pravidlá by chcel zaviesť od januára budúceho roka. Návrh však musia schváliť poslanci.
Po znížení podpory by ľudia bez práce poberali znovu 65 % svojho predchádzajúceho zárobku namiesto terajších 80 %. Najviac však 60 % celorepublikovej priemernej mzdy v predchádzajúcom roku, v súčasnosti je tento strop rovnako na 80 %. Tento rok to robí 38.537 Kč mesačne, 60 % by tak znamenalo 28.903 Kč, teda takmer o 10.000 Kč menej.
Priemerná podpora nezamestnanosti činila koncom júla 17.300 Kč, medziročne o takmer 4800 Kč viac. Výdavky na podporu vyšli štát za prvých sedem mesiacov na takmer 12,5 miliardy Kč. Vlani to za rovnaké obdobie bolo vyše 8,6 miliardy Kč.
Zníženie podpory avizoval v júli aj premiér Andrej Babiš. „Nelogicky vzrástla a potom je výhodné nepracovať,“ povedal na margo opatrenia, ktoré presadila Fialova vláda. Tá prilepšila nezamestnaným v prvých mesiacoch bez práce, keď sa podpora zvýšila zo spomínaných 65 % na 80 % predchádzajúceho zárobku. Ľudí to má motivovať hľadať si novú prácu, pretože sa nebudú báť prepadu životnej úrovne na počiatku nezamestnanosti. Naopak, tým, ktorí sú bez práce dlhšie, znížil Fialov kabinet podporu až na 40 %.
Opozícia so zmenou nesúhlasí. „Je to krok späť do polovice minulého storočia. Chceli sme, aby ľudia mali vyššie zárobky, vyššiu kvalifikáciu aj motiváciu,“ povedal exminister práce Marian Jurečka, ktorý súčasné pravidlá presadil.
Zámer vlády sa nepáči ani odborom. Podľa šéfa Českomoravskej konfederácie odborových zväzov Josefa Středulu ministrovi spolu so zamestnávateľmi napísali, že s tým nesúhlasia. „Z dát vychádza, že ten, kto si našiel nové miesto, má v priemere o 12 % viac než na predchádzajúcom pracovisku. To je pre rozpočet dobrá správa,“ dodal Středula.
(1 EUR = 24,139 CZK)