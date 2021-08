Podpora vlády znížila počet firemných bankrotov v Japonsku

Tokio 10. augusta (TASR) - Počet firemných bankrotov v Japonsku klesol minulý mesiac najvýraznejším tempom od začiatku tohto roka, pričom sa za tento mesiac dostal na najnižšiu úroveň za takmer 50 rokov. Poukázali na to výsledky prieskumu spoločnosti Tokyo Shoko Research, podľa ktorej sa pod prudký pokles bankrotov spoločností podpísala najmä podpora zo strany vlády a bánk v období pandémie.



V júli oznámilo bankrot v Japonsku 476 firiem. To je o 40 % menej než v rovnakom mesiaci minulého roka, uviedla Tokyo Shoko Research. Počet bankrotov sa tak dostal na najnižšiu úroveň od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1972. Prechádzajúce historické minimum za mesiac júl zaznamenalo Japonsko v roku 1990, keď bankrot oznámilo 482 firiem.



Dlhy japonských firiem dosiahli v júli 71,5 miliardy jenov (552,12 milióna eur). Medziročne to predstavuje pokles o 30 %.



Na druhej strane, počet firiem, ktoré oznámili v júli tohto roka bankrot priamo v dôsledku pandémie nového koronavírusu, dosiahol 138, uviedla agentúra Reuters. Pred rokom však pandémia viedla v júli priamo k 98 firemným bankrotom. Za január až júl tohto roka tak zbankrotovalo 900 firiem, zatiaľ čo za kritické pandemické obdobie minulého roka, teda od februára do konca decembra, to bolo 800 podnikov.



(1 EUR = 129,50 JPY)