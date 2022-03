Podpora z Prvej pomoci v decembri rástla, menila sa jej štruktúra

Bratislava 17. marca (TASR) - Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny do 1. marca tohto roka uzavreli so zamestnávateľmi a samostatne zárobkovo činnými osobami (SZČO) spolu viac ako 215.000 dohôd o poskytovaní pandemickej pomoci. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vyplatilo v rámci nej na udržanie zamestnanosti takmer 2,35 miliardy eur.



Ako ďalej vyplýva z aktuálnej správy o projekte Prvej pomoci od Inštitútu sociálnej politiky (ISP), objem za december 2021 prekonal novembrovú alokáciu, v raste pokračovala aj priemerná výška príspevku. Podstatná časť finančnej podpory naďalej smerovala mikropodnikom. Dve tretiny pomoci plynuli do priemyselnej výroby, stavebníctva, ubytovacích a stravovacích služieb, veľko- a maloobchodu. V počte podporených zamestnancov naďalej dominovala priemyselná výroba.



Kým za november minulého roka sa na pomoci vyplatilo takmer 61 miliónov eur a priemerná výška príspevku bola blízko 451 eur, v decembri uhradená suma prekonala 77 miliónov eur a na jedno pracovné miesto išlo takmer 526 eur. Januárové čerpanie predbežne dosiahlo takmer 52 miliónov, pričom priemerná podpora na pracovníka sa zvýšila na približne 560 eur.



"Z pohľadu veľkosti podniku naďalej platí, čím väčší podnik, tým nižšia podpora. Za december sa pomoc pohybovala od zhruba 209 eur u veľkých podnikov, pričom u mikropodnikov podpora na pracovníka predstavovala až 623 eur," priblížil Štefan Domonkos z ISP.



Ku koncu minulého roka sa odvetvová štruktúra pomoci nakláňala v prospech služieb, k čomu podľa inštitútu prispeli dva faktory. Vyhlásenie núdzového stavu a s tým spojené utlmenie ekonomického života vyžadovalo kompenzácie najmä pre sektor služieb. Od novembra sa preto obnovil program "Prvá pomoc+". Súčasne sa od decembra zaviedla možnosť využiť opatrenie 3B pre podniky s maximálne 49 zamestnancami. "Tým sa objem pomoci pre ubytovacie a stravovacie služby zvýšil na takmer 21 % za december, kým ešte v októbri podiel dosahoval necelých 11 %," vyčíslil inštitút.



Rástlo aj relatívne zastúpenie stavebníctva a veľko- a maloobchodu. Badateľný bol tiež útlm relatívnej váhy priemyselnej výroby, ktorá za rovnaké obdobie klesla z viac ako 35 % pod 14 %. Napriek znižovaniu podielu, priemyselná výroba naďalej dominuje v počte podporených pracovníkov.