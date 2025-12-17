< sekcia Ekonomika
Podpora za skrátený pracovný čas bude v Nemecku naďalej 24 mesiacov
Autor TASR
Berlín 17. decembra (TASR) - Maximálna dĺžka poberania podpory za skrátený pracovný čas tzv. kurzarbeit zostane v Nemecku do konca budúceho roka predĺžená na 24 mesiacov. Príslušné nariadenie schválil v stredu vládny kabinet v Berlíne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Hranica pre poberanie dávok v režime kurzarbeit bola pôvodne stanovená na dvanásť mesiacov. V súčasnosti platný limit 24 mesiacov vyprší k 31. decembru 2025. Predĺženie poskytuje spoločnostiam istotu plánovania „vzhľadom na súčasné obchodné a geopolitické riziká“, uviedla ministerka práce a sociálnych vecí Bärbel Basová. Exportne zamerané odvetvia v súčasnosti čelia mimoriadnemu tlaku, a to aj v dôsledku „nevyspytateľnej obchodnej a bezpečnostnej politiky USA“, uvádza sa vo vládnom nariadení.
Podľa najaktuálnejších štatistík Spolkového úradu práce (BA) podniky v Nemecku medzi 1. a 24. novembrom nahlásili do programu kurzarbeit z prevádzkových dôvodov ďalších 34.000 zamestnancov. Či podporu následne aj využijú, sa ukáže neskôr. V rovnakom období za mesiac september sa do systému novo registrovalo 36.000 ľudí. Celkovo podporu za skrátený pracovný čas v súčasnosti čerpá približne 200.000 zamestnancov.
Ministerstvo práce odhaduje, že predĺženie lehoty na poberanie podpory bude stáť verejné financie dodatočných približne 180 miliónov eur, prevažne v roku 2026 a čiastočne v nasledujúcom.
Takzvaný kurzarbeit je program štátnych dotácií, ktorý umožňuje podnikom v čase hospodárskeho poklesu udržať si zamestnancov ich dočasným preradením na skrátené úväzky. V tomto režime platia firmy svojim zamestnancom za odpracované hodiny, zatiaľ čo časť mzdy za neodpracovaný čas uhrádza štát.
