Podpora zmeny ústavného zákona o dlhovej brzde nie je istá

Berlín 5. marca (TASR) - Nemecká strana Zelených odmieta tlak zo strany potenciálnej novej vládnej koalície v otázke dodatočného financovania obrany a infraštruktúry. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Uvidíme, či nakoniec budeme súhlasiť s týmito zmenami ústavy," uviedla v stredu Katharina Drögeová, vedúca frakcie Zelených v dolnej komore nemeckého parlamentu (Bundestag), po rokovaní s predsedom Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a nádejným novým kancelárom Friedrichom Merzom. CDU a jej bavorská sesterská strana Kresťanskosociálna únia (CSU) spolu s tretím účastníkom koaličných rokovaní, Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD), podporujú uvoľnenie ústavného zákona o dlhovej brzde v prípade výdavkov na obranu. Okrem toho má vzniknúť osobitný mimorozpočtový fond vo výške 500 miliárd eur na rozvoj infraštruktúry. Väčší manévrovací priestor pri zadlžovaní by mali získať aj spolkové krajiny.



Blok CDU/CSU a SPD vyzvali Zelených, aby podporili uvoľnenie dlhových pravidiel ešte v starom Bundestagu. Dôvodom je, že v novom parlamente už tieto strany nemajú potrebnú dvojtretinovú väčšinu. Pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) a strana Ľavica sú naopak také silné, že by mohli novelu ústavného zákona zablokovať. "My nesondujeme, to robia CDU, CSU a SPD," uviedla Britta Haßelmannová, spolupredsedníčka parlamentnej skupiny Zelených. Zároveň je jasné, že kto potrebuje väčšinu, bude musieť rokovať, dodala.