Podporiť textilný a obuvnícky priemysel by malo logo Obleč sa doma

Bratislava 29. júna (TASR) – Slovenské textilné, kožiarske a obuvnícke firmy sa spojili v iniciatíve Obleč sa doma, ktorá chce lepšou propagáciou podporovať domáce výrobky. Nepriaznivá východisková situácia, keď v súčasnosti neexistuje žiadna podpora na rozvoj tohto odvetvia, poskytuje priestor na zmenu, uviedla v pondelok novovznikajúca platforma.



"Slovensko malo vždy silnú textilnú, odevnú a obuvnícku tradíciu. Vidíme veľký potenciál a príležitosť nadviazať na to dobré z minulosti, ako napríklad kvalita, kreativita, spoľahlivosť, a spojiť to s tým dobrým zo súčasnosti, čo sú najmä nové udržateľné technológie, záujem mladých o módu a dizajn, návrat skúsených Slovákov späť domov," uviedol zakladateľ spoločnosti Fusakle SK a jeden z členov iniciatívy Obleč sa doma Ján Anguš.



Pred rokom 1989 bola väčšina produkcie určená na vývoz. V rokoch 1987 – 1990 sa vyviezol tovar za vyše 500 miliónov eur a v tejto oblasti pracovalo až 46.200 ľudí. V roku 2017 to bolo približne iba 10.000 zamestnancov. Propagácia domácej produkcie a podpora lokálnych výrobcov môže vytvoriť niekoľko stoviek až tisícok pracovných miest. Na textilný priemysel je naviazaných veľa ďalších profesií, a to od grafikov, dizajnérov, tlačiarov cez predajcov, administratívnych pracovníkov až po kuriérov. Kúpou výrobku s logom Obleč sa doma zákazníci identifikujú slovenského výrobcu a pomôžu mu aj v zmiernení finančných dosahov, ktoré boli následkom zavedených bezpečnostných opatrení proti šíreniu pandémie ochorenia COVID-19.



V roku 2009 zaniklo jediné "stavovské zoskupenie" ATOP - Asociácia textilného a odevného priemyslu, ktoré zastupovalo slovenských výrobcov. Slovensko je tak jediná krajina spomedzi členských štátov V4, ktorá nemá celoštátnu podnikateľskú organizáciu v odvetví odevného, textilného a obuvníckeho priemyslu. V podpore domácej výroby vidí platforma Obleč sa doma obrovský potenciál, ktorý by sa v spolupráci s ministerstvom hospodárstva, ministerstvom kultúry a ministerstvom školstva mal pretaviť do podpory týkajúcej sa všetkých úrovní od školstva a vzdelávania cez podporu podnikania, investičné stimuly pre lokálnu výrobu, podporu umenia až po následnú prezentáciu Slovenska vo svete.