Podporu kompenzujúcu dovoz z Ukrajiny dostanú len pestovatelia pšenice

Bratislava 23. augusta (TASR) - Mimoriadnu podporu kompenzujúcu dovoz obilia a olejnatých semien z Ukrajiny dostanú len pestovatelia pšenice. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválil vládny kabinet. Nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.



"Slovenská republika sa rozhodla pridelenú pomoc EÚ vo výške 5,24 milióna eur a dodatočnú vnútroštátnu finančnú pomoc do výšky najviac 10,48 milióna eur prideliť na poskytovanie podpory len tým poľnohospodárom, ktorí pestujú pšenicu. Toto rozhodnutie bolo prijaté na podklade stanoviska záujmových samospráv združujúcich poľnohospodárov pôsobiacich v SR," priblížil v dôvodovej správe agrorezort.



Podpora sa podľa návrhu MPRV poľnohospodárovi - pestovateľovi poskytne v základnej sume 38,42 eura na hektár poľnohospodárskej plochy. Ak úhrnná suma podpory, ktorá sa má poľnohospodárom poskytnúť, nedosiahne celkovú sumu finančných prostriedkov určených na poskytovanie podpory, tak podpora môže dosiahnuť až 61,90 eura na hektár.



O podporu musí podľa návrhu nariadenia farmár jednak požiadať Pôdohospodársku platobnú agentúru a zároveň poľnohospodárska plocha, na ktorej sa ako jedna skupina plodín pestovala pšenica, musí byť riadne evidovaná v integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme.