Podporu pri navýšení splátky poberá zatiaľ necelých 12.000 žiadateľov

Bratislava 17. septembra (TASR) - Nábeh štátnej podpory pri navýšení splátky úveru na bývanie je zatiaľ pozvoľný. Ku koncu júla tohto roka ju poberalo 11.754 žiadateľov, čo predstavuje menej ako 7 % doteraz refixovaných hypoték. Na základe údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) na to v aktuálnom komentári poukázali analytici finančnej stability Národnej banky Slovenska (NBS).



Priemerná výška podpory bola 83 eur mesačne, čo zodpovedá navýšeniu splátky o 111 eur. "Znamená to, že o podporu sa vo väčšej miere uchádzajú dlžníci, ktorým splátka vzrástla viac. Celková vyplatená suma podpory za obdobie od januára do júla 2024 bola vo výške 1 milión eur," vyčíslili analytici.



Štátny príspevok pomáha kompenzovať nárast splátky v dôsledku vyšších úrokových sadzieb. Poskytuje sa do výšky 75 % z rozdielu medzi novou a pôvodnou splátkou úveru, najviac v sume 150 eur. Príjem žiadateľa, prípadne spoludlžníka, nemôže prekračovať 1,6-násobok priemernej mzdy v SR. Tiež sa vyžaduje riadne splácanie úveru a niektoré ďalšie požiadavky. Za rok 2023 sa príspevok poskytoval vo forme daňového bonusu, od roku 2024 ho formou sociálnej dávky vypláca ÚPSVR.



Od 1. júna 2024 sa rozšírila možnosť čerpať kompenzáciu aj na niektoré úvery, ktoré boli predtým vylúčené. Novela zákona zahrnula do tejto možnosti nielen všetky úvery určené na kúpu, výstavbu či rekonštrukciu nehnuteľnosti, ale aj refinancovania a konsolidácie takýchto úverov, ak nastali do konca mája 2024. "V praxi to znamená, že úvery refinancované v minulosti sa už môžu kvalifikovať na príspevok, hoci v údajoch zatiaľ nevidíme zrýchlenie nárastu poskytnutých príspevkov," doplnili analytici NBS.