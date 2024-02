Podporu protestujúcim poľnohospodárom vyjadrili aj podnikatelia z AZZZ

Bratislava 22. februára (TASR) - Protesty poľnohospodárov združených v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore (SPPK), ktorí vo štvrtok vyrazili na cesty s kolónami traktorov po celom Slovensku, podporila aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. Požiadavky našich pestovateľov a chovateľov sú podľa asociácie opodstatnené a zaslúžia si, aby boli aj vypočuté.



Slovenské podnikateľské prostredie, a teda aj odvetvie poľnohospodárstva a potravinárstva, sa podľa AZZZ borí s obrovskou byrokraciou, často až nezmyselnými nariadeniami, ktoré sú aj nad rámec európskej legislatívy. Práve to podľa združenia doslova škodí rozvoju podnikateľského prostredia na Slovensku.



"Sektor poľnohospodárstva trpí dlhodobým nezáujmom zo strany politikov, a preto je dnes tam, kde je. Keď však ide o ambiciózne zelené ciele, ktoré si stanovila Európska komisia, sú to práve poľnohospodári, ktorí ich majú napĺňať. Nie je však v poriadku, že to s nimi nie je konzultované," uviedol prezident AZZZ Tomáš Malatinský.