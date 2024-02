Podporu z grantového programu Zelené oázy získa 24 projektov

Bratislava 11. februára (TASR) - Podporu z grantového programu Zelené oázy získa tomto roku 24 projektov. Ľudia im svojím hlasom môžu pomôcť zvýšiť rozpočet. Najlepšie komunitné enviroprojekty si rozdelia 60.000 eur. TASR o tom informovala Nadácia Ekopolis.



"V novom ročníku grantového programu Zelené oázy vybrala odborná komisia z prihlásených žiadostí 16 projektov, ktoré získajú priamu finančnú podporu. Ďalších osem vybraných návrhov sa od 1. februára do 1. marca uchádza o hlasy verejnosti na www.spoludokazemevela.sk," priblížila nadácia s tým, že počet hlasov rozhodne o konečnej výške finančnej podpory.



Programová manažérka Nadácie Ekopolis Ľubica Štúberová poukázala na to, že do hlasovania postúpil z každého kraja Slovenska jeden projekt. Projekty v hlasovaní si prerozdelia 21.000 eur. Víťaz hlasovania získa 4500 eur, druhé miesto získa 3500 eur a podpora pre ďalšie miesta bude klesať až po posledné ôsme miesto, ktoré na svoju realizáciu získa 1500 eur, vysvetlila.



O podporu verejnosti súťaží mesto Lučenec, kde miestni plánujú vybudovať edukačnú včelnicu, prírodnú učebňu a vysadiť slivkovú alej. Dobrovoľníci z Lozorna plánujú na Vrchnej hore vyčistiť a spriechodniť zarastený chodník od smetí a vytvoriť tam miesto na oddych s výsadbou a posedením. O financie sa uchádza aj Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko. V rámci projektu by chceli vysadiť záhradu s jedlými rastlinami, trvalkami a kríkmi, ktoré majú vytvoriť životný priestor pre zvieratá a slúžiť na oddych pre návštevníkov v Chránenom vtáčom území Senianske rybníky.



Verejnosť môže zahlasovať aj za projekt BIO:VCEL:IN, ktorý má priniesť do areálu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre včelnicu a výsadbu stromov a krov atraktívnych pre včely. Občianske združenie Feidias chce vysadiť lipovú alej na turisticky zaujímavom vrchu s výhľadom na obec Habura v okrese Medzilaborce.



Ďalej sa o podporu uchádza základná škola v obci Drietoma. Plánuje premeniť školskú záhradu na ovocný sad s pôvodnými odrodami ovocných stromov a vytvoriť priestor na chov drobných domácich zvierat. Združenie Úsmev pre druhých z Piešťan by rado vysadilo pestrú záhradu určenú na vzdelávanie, terapiu, detskú hru a relax.



Ľudia môžu svoj hlas odovzdať aj miestnym nadšencom z Námestova, ktorí plánujú na brehu Oravskej priehrady v časti "Bazén" vysadiť 18 stromov čerešne vtáčej a priestor sprístupniť verejnosti.