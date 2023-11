Podujatie Deň peňazí prináša ukážky finančného vzdelávania aj diskusie

Bratislava 9. novembra (TASR) - Ukážky finančného vzdelávania, podnetné diskusie, príklady dobrej praxe aj predstavenie zmysluplných projektov. Aj to je obsahom 4. ročníka vzdelávacieho podujatia Deň peňazí, ktorý sa koná vo štvrtok popoludní v Národnej banke Slovenska (NBS) v Bratislave. Akciu organizuje NBS pod značkou svojho vzdelávacieho programu 5peňazí.



Koncept podujatia sa podľa centrálnej banky postupne mení a rozrastá. Tento rok sa na Dni peňazí podieľajú aj partneri a spolupracujúce organizácie ako združenie Cesta von, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE), Slovenská katolícka charita, Centrum FinQ, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Nadácia NBS.



Pre návštevníkov sú popoludní pripravené prezentácie príbehov a panelové diskusie v dvoch tematických blokoch. Prvý sa venuje vzdelávaniu. Účastníci sa dozvedia napríklad to, ako sú na tom s finančnou gramotnosťou slovenskí žiaci. Môžu si tiež pozrieť diskusiu o tom, čo očakávajú žiaci a rodičia od modernej školy.



V bloku o mimovládkach sa odprezentuje príbeh pomoci na ceste von z generačnej chudoby či skúsenosti z pôsobenia charity. Panelová diskusia sa bude venovať téme Ako preniesť dobré projekty mimovládok do verejných politík.