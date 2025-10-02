< sekcia Ekonomika
Podujatie Študuj dopravu ponúka zážitky aj kariérne poradenstvo
Žiaci základných a stredných škôl majú možnosť zažiť dopoludnie plné techniky, zážitkových atrakcií a kariérneho poradenstva.
Autor TASR
Trnava 2. októbra (TASR) - Vo štvrtok sa na Strednej priemyselnej škole (SPŠ) dopravnej v Trnave začalo podujatie Študuj dopravu. Žiaci základných a stredných škôl majú možnosť zažiť dopoludnie plné techniky, zážitkových atrakcií a kariérneho poradenstva. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).
Cieľom je motivovať mladých k štúdiu v odboroch dopravy a poštových služieb, ktoré ponúkajú perspektívne uplatnenie. „Aj vďaka eurofondom dnes dokážeme modernizovať železničnú infraštruktúru, prinášať nové vlaky a nové technológie, ktoré robia toto povolanie atraktívnym a perspektívnym,“ uviedla štátna tajomníčka Ministerstva dopravy (MD) SR Denisa Žiláková.
Pre žiakov sú pripravené prezentácie dopravných škôl a študijných odborov, kariérne poradenstvo, vlakový trenažér a prehliadka rušňa, autobus aj kamión zblízka, simulátor prevrátenia vozidla a virtuálna realita či nácvik prvej pomoci a dopravné kvízy.
Podľa slov generálneho riaditeľa ZSSK Petra Helexu môže práve toto podujatie nalákať mladých ľudí na budúce povolanie. „Uvidia, zažijú a vyskúšajú si, aká pestrá a zaujímavá môže byť práca na železnici. Železničný svet je spojením techniky a kvalitných, vzdelaných a zodpovedných pracovníkov, ktorých si chceme podchytiť už od základov. Neustále rozvíjajúca sa železnica je v prvom rade postavená na ľuďoch,“ skonštatoval.
Organizátorom podujatia je MD SR v spolupráci so ZSSK, ďalšími železničnými spoločnosťami, Žilinskou univerzitou v Žiline, odbornými školami a regionálnymi partnermi. Vstup je bezplatný.
