Podujatie v Košiciach má podporiť partnerstvá klastrov z Ukrajiny a EÚ

Košice 29. marca (TASR) – Vytvoriť priestor na budovanie obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a Ukrajinou je cieľom medzinárodného podujatia Clusters meet Regions, ktorý sa v stredu koná v Košiciach. Súčasťou programu je aj úvodná Národná klastrová konferencia.



Zástupcovia európskych a ukrajinských klastrov sa stretávajú so zámerom rozšíriť obchodné a vedecko-výskumné partnerstvá. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Zuzana Valentová.



Podujatie, ktoré má uľahčiť ukrajinským klastrom a spoločnostiam integráciu do hodnotových reťazcov EÚ, v mene Európskej komisie (EK) organizuje European Cluster Collaboration Platform (ECCP) spolu so SIEA, Úniou klastrov Slovenska, Ukrajinskou alianciou klastrov a platformou Enterprise Europe Network. Medzi účastníkmi sú zástupcovia klastrov a spoločností z EÚ a Ukrajiny, ako aj národných a regionálnych verejných orgánov a organizácií zameraných na podporu podnikania vrátane inovačných agentúr a priemyselných združení. Účasť podľa organizátorov prisľúbil aj dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger.



"Klastre majú obrovský potenciál a nové kontrakty ich členov sú dôležité pre hospodársky rozvoj Slovenska aj pri riešení aktuálnych výziev, ako sú digitalizácia, zelená ekonomika a využívanie obnoviteľných zdrojov," uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.



Národnú klastrovú konferenciu organizuje Únia klastrov Slovenska a SIEA s národnými projektmi. Podujatie sa koná v košickom Kulturparku.