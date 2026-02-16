< sekcia Ekonomika
Podvodné pracovné ponuky rastú,podvodníci využívajú umelú inteligenciu
Najviac ohrození sú uchádzači v zraniteľnejšej situácii, ktorí majú menej skúseností s overovaním ponúk.
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Falošné pracovné ponuky sa v online priestore šíria rýchlejšie než v minulosti a podvodníci pri nich čoraz častejšie využívajú aj nástroje umelej inteligencie. Upozornila na to personálna agentúra MAXIN’S Group.
„Najviac ohrození sú uchádzači v zraniteľnejšej situácii, ktorí majú menej skúseností s overovaním ponúk a ľahšie podľahnú dôveryhodne vyzerajúcej komunikácii,“ uviedla generálna riaditeľka agentúry Katarína Garajová. „V porovnaní s obdobím pred pandémiou evidujeme nárast v desiatkach percent,“ dodala. Riziko sa podľa agentúry týka najmä študentov, cudzincov, ľudí hľadajúcich prácu v zahraničí a uchádzačov, ktorí si prácu hľadajú prvýkrát alebo po dlhšej prestávke.
Za rizikové označili aj tzv. ghost jobs, teda inzeráty, ktoré pôsobia ako reálne pracovné miesta, no v skutočnosti nemajú byť nikdy obsadené. Podľa medzinárodného prieskumu spoločnosti MyPerfectResume priznalo 81 % náborárov, že takýto inzerát aspoň raz zverejnili.
Na podvodné správy, zneužívajúce meno pracovných portálov, upozornil koncom roka 2025 aj portál Profesia. SMS lákali na vysoké zárobky a vyzývali na kliknutie na odkaz, ktorý mohol viesť k zneužitiu osobných údajov. Polícia zároveň dlhodobo varuje pred online podvodmi zameranými na získanie citlivých alebo finančných údajov od používateľov.
Medzi varovné signály falošných ponúk patrí nereálne vysoká mzda, nejasný popis práce, chýbajúce oficiálne kontakty, zahraničné telefónne čísla či tlak na rýchle rozhodnutie. „V podvodných inzerátoch sa často vyskytujú jazykové alebo obsahové chyby, pričom mnohé texty vznikajú pomocou prekladačov alebo AI generátorov,“ doplnila HR riaditeľka spoločnosti Anna Brozák.
Odborníčky odporučili overovať pracovné ponuky cez oficiálne kanály zamestnávateľa alebo agentúry.
