Podvodníci často okrádajú cez e-mail a inzerát, zneužívajú mená firiem

Bratislava 28. júla (TASR) - Podvodníci používajú čoraz prepracovanejšie metódy aj v online prostredí, ktoré je pre Slovákov stále dostupnejšie, keďže pokrytie domácností optickým internetom je aktuálne na úrovni 52 až 55 %. Typy internetových podvodov majú rôzne podoby a sú ich už desiatky, upozornila hovorkyňa Poštovej banky Lenka Kalafut Lendacká.



Falošná e-mailová komunikácia môže pôsobiť na prvý pohľad dôveryhodne a môže byť pod logom známej firmy. Podvodníci v takejto komunikácii vyzývajú k úhrade platieb za doručenie zásielky, k zmene doručenia či uloženia zásielky, na zaplatenie colných poplatkov, možnosť vyhrať v súťaži hodnotné ceny či zapojiť sa do prieskumu a vyhrať finančnú hotovosť, priblížila banka.



Podvodníci zvyknú zneužívať mená renomovaných inštitúcií aj pri kúpe tovaru cez inzertné portály. Prostredníctvom nich sa snažia získať údaje z platobných kariet inzerujúcich ľudí.



Je preto potrebné byť ostražitý. "Nikdy neklikajte v e-mailoch na linky s odkazom na internetbanking, nevyberajte úspory zo svojich účtov pred cudzími osobami a v žiadnom prípade nedávajte kartu do ruky iným osobám. Neprezrádzajte svoje osobné údaje z karty, bezpečnostné heslá ani PIN kódy. Nenoste ich v peňaženke, v kabelke a neposielajte ich nikomu cez aplikácie," zdôraznila Kalafut Lendacká.



Zároveň upozornila, že keď klient odsúhlasí a potvrdí všetky kroky k realizovaniu platby, banka už nemá možnosť danú platbu reklamovať. "V takomto prípade je potrebné podať trestné oznámenie na páchateľa, ktorý sa podvodu dopustil," doplnila hovorkyňa.



Hneď ako si človek uvedomí, že sa stal obeťou podvodu, je potrebné, aby kontaktoval svoju banku a čo najrýchlejšie dal kartu zablokovať. "Dá sa to urobiť prostredníctvom internetbankingu, ak je človek v panike a nevie si poradiť, je, samozrejme, možné zavolať na call centrum banky, kde mu s tým pomôžu, vysvetlia, poradia. Ak napríklad zadával aj prístupové heslá, je potrebné ich obratom zmeniť," radí hovorkyňa.