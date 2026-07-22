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NOVÝ TRIK PODVODNÍKOV: Lákajú od ľudí mobily, aby sa dostali k účtom
Základom je známy investičný podvod s telefonátom o tom, že človek zarobil na investovaní do kryptoaktív niekoľko tisíc eur. Na ich vyplatenie však potrebuje aplikáciu s NFC technológiou.
Autor TASR
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Bratislava 22. júla (TASR) - V poslednom čase sa začal šíriť nový typ finančného podvodu. Útočníci už neostávajú iba v anonymite digitálneho priestoru, ale zapájajú do hry osobný kontakt prostredníctvom falošných kuriérov. Klientov presviedčajú, aby im fyzicky odovzdali svoje mobilné telefóny aj prístupové údaje k nim, čím získavajú úplnú kontrolu nad ich elektronickým bankovníctvom. Upozornila na to Slovenská sporiteľňa.
Základom je známy investičný podvod s telefonátom o tom, že človek zarobil na investovaní do kryptoaktív niekoľko tisíc eur. Na ich vyplatenie však potrebuje aplikáciu s NFC technológiou.
„Podvodníci vás už nenavigujú na stiahnutie a inštalovanie tejto aplikácie. Profilujú sa ako veľmi proklientský, a preto sa ponúknu, že vám túto aplikáciu nainštalujú priamo v banke. Na to ale potrebujú, aby ste svoj telefón poslali po ich kuriérovi,“ priblížil šéf bezpečnosti v sporiteľni Ján Adamovský. Ak obeť váha alebo odmietne mobil vydať, stupňujú nátlak a presviedčajú ju, že bez tohto kroku nie je možné výnos vyplatiť.
Následne kuriér na výmenu odovzdá iný mobil aj s predplatenou SIM kartou. Na tento telefón podvodníci svojej obeti aj volajú, ak majú pocit, že sa situácia nevyvíja v ich prospech. Napríklad, ak si človek dodatočne uvedomí, že ide o podvod a zmení si prístupové údaje k bankovej aplikácii. Súčasťou manipulácie totiž je aj odovzdanie PIN kódu k internetbankingu, vďaka čomu podvodníci už nepotrebujú tvárovú biometriu ani občiansky preukaz obete. S telefónom a PIN kódom získajú plný prístup k jej úsporám či možnosť načerpať vysoké úvery.
„Tento podvod sa začal rozmáhať len nedávno, ale rastie veľmi rýchlo. Preto by sme chceli apelovať na ľudí, aby nikdy nedávali svoj mobil do ruky cudziemu človeku a už vôbec neodovzdávali prístupové údaje k akýmkoľvek svojim aplikáciám,“ podčiarkol Adamovský.
Základom je známy investičný podvod s telefonátom o tom, že človek zarobil na investovaní do kryptoaktív niekoľko tisíc eur. Na ich vyplatenie však potrebuje aplikáciu s NFC technológiou.
„Podvodníci vás už nenavigujú na stiahnutie a inštalovanie tejto aplikácie. Profilujú sa ako veľmi proklientský, a preto sa ponúknu, že vám túto aplikáciu nainštalujú priamo v banke. Na to ale potrebujú, aby ste svoj telefón poslali po ich kuriérovi,“ priblížil šéf bezpečnosti v sporiteľni Ján Adamovský. Ak obeť váha alebo odmietne mobil vydať, stupňujú nátlak a presviedčajú ju, že bez tohto kroku nie je možné výnos vyplatiť.
Následne kuriér na výmenu odovzdá iný mobil aj s predplatenou SIM kartou. Na tento telefón podvodníci svojej obeti aj volajú, ak majú pocit, že sa situácia nevyvíja v ich prospech. Napríklad, ak si človek dodatočne uvedomí, že ide o podvod a zmení si prístupové údaje k bankovej aplikácii. Súčasťou manipulácie totiž je aj odovzdanie PIN kódu k internetbankingu, vďaka čomu podvodníci už nepotrebujú tvárovú biometriu ani občiansky preukaz obete. S telefónom a PIN kódom získajú plný prístup k jej úsporám či možnosť načerpať vysoké úvery.
„Tento podvod sa začal rozmáhať len nedávno, ale rastie veľmi rýchlo. Preto by sme chceli apelovať na ľudí, aby nikdy nedávali svoj mobil do ruky cudziemu človeku a už vôbec neodovzdávali prístupové údaje k akýmkoľvek svojim aplikáciám,“ podčiarkol Adamovský.