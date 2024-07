Podvodníci sa často zameriavajú na seniorov, mali by byť opatrní

Bratislava 19. júla (TASR) - Podvodníci, ktorí sa snažia pod rôznymi zámienkami získať od ľudí peniaze, svoju pozornosť zacieľujú aj na seniorov. Tí by preto mali byť pri oslovení cudzími ľuďmi opatrní, upozornila právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) Sylvia Ďatelinková.



"Podvodníci kontaktujú svoje obete telefonicky, pričom sa vydávajú za falošných policajtov a pod vymyslenou legendou o páchateľoch trestnej činnosti, ktorí vás sledujú a chcú vás pripraviť o úspory, ponúkajú pomoc s riešením tejto situácie. Pritom zisťujú informácie o výške vašich úspor a či tieto uchovávate v hotovosti alebo si ich sporíte na účte," priblížila.



Podvodníci podľa nej v tejto situácii pôsobia naliehavo až nátlakovo. Využívajú pritom nielen moment prekvapenia, ale predovšetkým zraniteľnosť seniora. Pri žiadostiach o poskytnutie peňažných prostriedkov ponúkajú aj pomoc s odvozom seniora do banky či k najbližšiemu bankomatu.



"Rozpoznať podvodné konanie možno aj tak, že podvodník vám pri takejto žiadosti nadiktuje číslo účtu, kam je potrebné peňažné prostriedky poslať, usmerňuje vás, aby sa tak stalo bezodkladne alebo vás núti vybrať úspory a odovzdať mu ich, aby boli tieto v "bezpečí"," vysvetlila Ďatelinková.



Zdôraznila, že na žiadosť neznámych osôb o zaslanie či poskytnutie peňažných prostriedkov by človek nemal reagovať. Citlivé údaje o platobnej karte alebo prístupové kódy do elektronického bankovníctva by im nemal poskytovať telefonicky ani iným spôsobom.



"Pri akejkoľvek komunikácii s neznámou osobou buďte ostražití a poskytnuté informácie si vždy vopred overte. V prípade podozrivého správania zo strany tretích osôb voči vám bezodkladne kontaktuje vašich blízkych a tieto skutočnosti tiež oznámte na polícii," doplnila právnička.