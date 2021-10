Podvodnú komunikáciu môže odhaliť aj všeobecné oslovenie adresáta

Bratislava 28. októbra (TASR) – Podvodnú e-mailovú komunikáciu, resp. phishing môže odhaliť aj všeobecné oslovenie adresáta. Takáto správa je typická urgentnosťou, naliehavosťou a vždy vzbudzuje dojem, že odosielateľom je etablovaná a dôveryhodná spoločnosť, napríklad banka, pošta, finančná správa alebo doručovacia spoločnosť. Ak sa už človek stane obeťou podvodu s krádežou údajov z bankovej karty alebo účtu, treba ich ihneď zablokovať a podať trestné oznámenie. Upozornila na to právnička z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) Sylvia Ďatelinková.



Phishing sa dá tiež rozoznať pomocou toho, že e-mailová adresa, od ktorej správa prišla, obsahuje neobvyklé meno alebo skomoleninu názvu spoločnosti, za ktorú sa odosielateľ vydáva. Väčšinou e-mail vyzýva na nejaký úkon, napríklad zaplatenie poplatku či aktualizáciu údajov. Súčasťou správy býva podvodný odkaz.



Podvodníci však útočia aj telefonicky. Napríklad tzv. vishing sa vyznačuje tým, že obeť je kontaktovaná z neznámeho telefónneho čísla, volajúci sa predstaví ako zamestnanec nejakej spoločnosti a obeť informuje, že má zavírený počítať a ponúkne mu pomoc. "Žiada vás, aby ste si nainštalovali softvér a umožnili mu vzdialený prístup k počítaču. Pôsobí nátlakovo, miestami obviňujúco," poznamenala právnička a dodala, že útočník môže požadovať aj prístupové údaje do elektronického bankovníctva alebo údaje o platobnej karte.



Pri spoofingu zase ide o hovory z podvrhnutých čísel, ktoré zdanlivo vyzerajú ako čísla klientskeho centra banky. Útočník sa predstavuje ako pracovník banky, pod falošnou zámienkou informuje obeť napríklad o podozrivej platbe či o poskytnutí úveru. Snaží sa vylákať údaje o platobnej karte alebo prihlasovacie údaje do internetbankingu či kódy zo SMS správ.



"Ak ste sa už stali obeťou podvodu, je potrebné bezodkladne o tom upovedomiť vašu banku a požiadať o blokáciu účtu alebo platobnej karty. Súčasne je nevyhnutné podať trestné oznámenie na polícii," poradila právnička. Rovnako je podľa jej slov dôležité znemožniť akýkoľvek ďalší prístup podvodníkom do počítača. "Tým najúčinnejším spôsobom je reinštalácia celého systému a nastavenie jeho zabezpečenia nanovo," uzavrela Ďatelinková.