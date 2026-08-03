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Prenajímali cudzie byty cez Airbnb: Majiteľov čakalo trpké prekvapenie
Dvojica belgických občanov, identifikovaná ako Robert-Jan R. a Nathalie H., ktorí pôsobili predovšetkým v Antverpách, využívala lukratívny model na zneužívanie domov a bytov, ktoré nevlastnila.
Autor TASR
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Brusel 3. augusta (TASR) - Flámska verejnoprávna televízna stanica VRT upozornila na prípad finančných podvodov v Belgicku cez platformu na ubytovanie Airbnb. Sedem prenajímateľov, vlastníkov nehnuteľností, vo viacerých regiónoch Flámska prišli o tisíce eur po tom, čo dvaja nájomníci zneužili dlhodobé nájmy na lukratívnejšie ponúkanie krátkodobých nájmov, informuje spravodajca TASR.
Dvojica belgických občanov, identifikovaná ako Robert-Jan R. a Nathalie H., ktorí pôsobili predovšetkým v Antverpách, využívala lukratívny model na zneužívanie domov a bytov, ktoré nevlastnila. Po uzavretí dohôd o dlhodobom prenájme, ktoré im umožnili nasťahovať sa po zaplatení počiatočných faktúr, v nasledovných mesiacoch úplne zastavili bankové prevody za nájom, a kým to pôvodní majitelia zistili a začali riešiť, dvojica tieto nehnuteľnosti ponúkala na trhu s krátkodobým prenájmom cez platformu Airbnb.
Napríklad byt v budove bývalej antverpskej pošty mimo hlavnej dovolenkovej sezóny ponúkali za 161 eur za noc, pričom ceny počas hudobného festivalu Tomorrowland vyskočili až na 500 eur za noc.
Susedia, ktorí sa sťažovali na neustále nočné večierky, „operáciu“ uvedenej dvojice odhalili. Pôvodní majitelia nehnuteľností často nachádzali škody na majetku a chýbajúce spotrebiče. Po jednom krátkodobom prenájme v roku 2025 prenajímateľ, ktorého VRT označila menom Adrien, kontaktoval políciu, lebo mu z bytu ukradli práčku, sušičku, pohovku a vysávač.
VRT pripomenula, že odstránenie nelegálnych ponúk z platformy Airbnb sa ukázalo ako mimoriadne náročné. Podľa výpovede jedného z poškodených nájomníkov Airbnb trvala na tom, aby majitelia nehnuteľností riešili spory priamo so svojimi nájomníkmi.
Spoločnosť Airbnb pre VRT potvrdila, že správy o neautorizovaných ponukách a podvodoch „berie vážne“ a okrem iného odporúča všetkým nájomníkom, aby si preštudovali nájomnú zmluvu a overili si, či je podnájom povolený podľa podmienok ich zmluvy.
„Ak sa vo výnimočných prípadoch vyskytne problém, povzbudzujeme zúčastnené strany, aby sa najprv pokúsili nájsť riešenie priamo medzi sebou,“ uviedla spoločnosť Airbnb.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Dvojica belgických občanov, identifikovaná ako Robert-Jan R. a Nathalie H., ktorí pôsobili predovšetkým v Antverpách, využívala lukratívny model na zneužívanie domov a bytov, ktoré nevlastnila. Po uzavretí dohôd o dlhodobom prenájme, ktoré im umožnili nasťahovať sa po zaplatení počiatočných faktúr, v nasledovných mesiacoch úplne zastavili bankové prevody za nájom, a kým to pôvodní majitelia zistili a začali riešiť, dvojica tieto nehnuteľnosti ponúkala na trhu s krátkodobým prenájmom cez platformu Airbnb.
Napríklad byt v budove bývalej antverpskej pošty mimo hlavnej dovolenkovej sezóny ponúkali za 161 eur za noc, pričom ceny počas hudobného festivalu Tomorrowland vyskočili až na 500 eur za noc.
Susedia, ktorí sa sťažovali na neustále nočné večierky, „operáciu“ uvedenej dvojice odhalili. Pôvodní majitelia nehnuteľností často nachádzali škody na majetku a chýbajúce spotrebiče. Po jednom krátkodobom prenájme v roku 2025 prenajímateľ, ktorého VRT označila menom Adrien, kontaktoval políciu, lebo mu z bytu ukradli práčku, sušičku, pohovku a vysávač.
VRT pripomenula, že odstránenie nelegálnych ponúk z platformy Airbnb sa ukázalo ako mimoriadne náročné. Podľa výpovede jedného z poškodených nájomníkov Airbnb trvala na tom, aby majitelia nehnuteľností riešili spory priamo so svojimi nájomníkmi.
Spoločnosť Airbnb pre VRT potvrdila, že správy o neautorizovaných ponukách a podvodoch „berie vážne“ a okrem iného odporúča všetkým nájomníkom, aby si preštudovali nájomnú zmluvu a overili si, či je podnájom povolený podľa podmienok ich zmluvy.
„Ak sa vo výnimočných prípadoch vyskytne problém, povzbudzujeme zúčastnené strany, aby sa najprv pokúsili nájsť riešenie priamo medzi sebou,“ uviedla spoločnosť Airbnb.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)