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Pohonné látky evidovali v 47. týždni výrazné zníženie cien
Spotrebitelia platili za obyčajný benzín v priemere 1,571 eura za liter (-5,3 centa, medzitýždňovo) a prémiové benzíny 1,767 eura za liter (-5 centov).
Autor TASR
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Bratislava 27. novembra (TASR) - Ceny najpredávanejších druhov pohonných látok počas 47. týždňa zaznamenali nadpriemerné cenové zmeny. Benzín stál v priemere menej o päť centov za liter a predával sa za najnižšie ceny od marca 2026. Nafta zlacnela o takmer štyri centy za liter a jej cena bola najnižšia za posledných 14 týždňov. Priemerná dlhodobá medzitýždňová zmena cien základných palív sa pohybuje v rozpätí plus-mínus tri centy na liter. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Spotrebitelia platili za obyčajný benzín v priemere 1,571 eura za liter (-5,3 centa, medzitýždňovo) a prémiové benzíny 1,767 eura za liter (-5 centov). Základná nafta sa predávala za 1,854 eura za liter (medzitýždňovo -3,9 centa) a liter prémiovej nafty stál 2,057 eura (-3,4 centa).
Spotrebiteľské ceny pohonných látok zostali nad úrovňou z predchádzajúceho roka, benzín o 1,5 %, prémiové benzíny o 0,9 %, nafta o 22,2 % a prémiová nafta o 20 %.
Cena benzínu 95 na Slovensku bola počas 47. týždňa o 11,6 % (20,7 centa) nižšia, ako bol priemer EÚ, cena obyčajnej nafty bola nižšia o 7,3 % (14,6 centa).
Ceny plynov v polovici mesiaca zaznamenali odlišné cenové posuny. Najvýraznejšie sa zmenila cena LNG (skvapalnený zemný plyn), predával sa za znížených 2,182 eura za kilogram (-2,5 centa). LPG (skvapalnený ropný plyn) sa predával za zvýšených 0,986 eura za liter (+0,1 centa). Plyn CNG (stlačený zemný plyn) zostal na cene z predchádzajúceho týždňa, stál 2,104 eura za kilogram.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola cena plynu LNG vyššia o 36,7 %, LPG o 46,1 % a CNG o 23,8 %.
Spotrebitelia platili za obyčajný benzín v priemere 1,571 eura za liter (-5,3 centa, medzitýždňovo) a prémiové benzíny 1,767 eura za liter (-5 centov). Základná nafta sa predávala za 1,854 eura za liter (medzitýždňovo -3,9 centa) a liter prémiovej nafty stál 2,057 eura (-3,4 centa).
Spotrebiteľské ceny pohonných látok zostali nad úrovňou z predchádzajúceho roka, benzín o 1,5 %, prémiové benzíny o 0,9 %, nafta o 22,2 % a prémiová nafta o 20 %.
Cena benzínu 95 na Slovensku bola počas 47. týždňa o 11,6 % (20,7 centa) nižšia, ako bol priemer EÚ, cena obyčajnej nafty bola nižšia o 7,3 % (14,6 centa).
Ceny plynov v polovici mesiaca zaznamenali odlišné cenové posuny. Najvýraznejšie sa zmenila cena LNG (skvapalnený zemný plyn), predával sa za znížených 2,182 eura za kilogram (-2,5 centa). LPG (skvapalnený ropný plyn) sa predával za zvýšených 0,986 eura za liter (+0,1 centa). Plyn CNG (stlačený zemný plyn) zostal na cene z predchádzajúceho týždňa, stál 2,104 eura za kilogram.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola cena plynu LNG vyššia o 36,7 %, LPG o 46,1 % a CNG o 23,8 %.