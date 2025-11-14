< sekcia Ekonomika
Pohonné látky okrem LNG v 45. týždni mierne zlacneli
Zníženie sa prejavilo pri všetkých druhoch najpredávanejších palív, ceny však ostali vyššie ako vlani.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Aktuálne ceny všetkých druhov najpredávanejších pohonných látok okrem skvapalneného zemného plynu (LNG) počas 45. týždňa klesli. Zníženie sa prejavilo pri všetkých druhoch najpredávanejších palív, ceny však ostali vyššie ako vlani. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Cena najpoužívanejšieho 95-oktánového benzínu ostala nad úrovňou 1,50 eura za liter, keď sa predával v priemere za 1,515 eura. Medzitýždňovo zlacnel o 0,4 centa. Prémiové benzíny dosiahli priemernú cenu 1,717 eura za liter pri zlacnení o 1 cent. Obyčajná nafta sa predávala za 1,463 eura za liter, medzitýždňovo zlacnela tiež o 0,4 centa. Priemerná cena prémiovej nafty bola na úrovni 1,660 eura za liter, bolo to o 0,9 centa menej ako počas predchádzajúceho 44. týždňa.
Spotrebiteľské ceny benzínov a motorovej nafty zostali vyššie ako v rovnakom období pred rokom, a to o 1 % až 3 %.
Ceny plynov sa oproti predchádzajúcemu týždňu nepatrne zmenili. Stlačený zemný plyn (CNG) stál 1,698 eura za kilogram, skvapalnený ropný plyn (LPG) sa predával za 0,676 eura. Pri oboch plynoch sa ceny zmenili iba o desatiny centa smerom nadol. LNG ako jediný medzitýždňovo zdražel, o 0,5 centa na 1,581 eura za kilogram.
Alternatívny ekologický plyn bioLNG nepatrne zlacnel, kilogram stál 1,782 eura. Vodík zostal na stabilnej hodnote 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri nabíjaní striedavým prúdom (AC - do 22 kW) za cenu 0,41 eura za kWh, pri rýchlom nabíjaní jednosmerným prúdom (DC - do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a súčasne pri ultrarýchlom nabíjaní (DC - nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.
Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka bola cena plynu CNG vyššia o 9,4 %. Lacnejšie ako vlani sa predával LPG o 8,2 %, LNG o 5,4 % a ekologický plyn bioLNG o 26,3 %.
Ceny pohonných látok by mohli v budúcom týždni podľa analytika mierne klesnúť
Ceny benzínov a nafty by mohli v budúcom týždni stagnovať alebo sa mierne znížiť v rozmedzí jedného až dvoch centov. Dôvodom sú klesajúce ceny ropy, uviedol v piatok analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík.
„Cena ropy sa počas týždňa držala okolo úrovne 64 USD (55,08 eura) za barel (1 barel = 159 litrov), ale koncom týždňa impulzívne klesala po vyjadrení OPEC+, že trh bude v roku 2026 v prebytku. Môže to byť fundament pre ďalší hlbší pokles na cene ropy,“ uviedol Bajzík.
Ropa v posledných dňoch podľa analytika klesá najmä pre to, že trh znovu začal rátať s nadbytkom ponuky. Produkujúce krajiny signalizujú, že barelov bude v najbližších mesiacoch skôr dosť než málo, a to stačí na vychladnutie cien. Zároveň, medzinárodné energetické agentúry pripomínajú, že dopyt po rope už nerastie tak rýchlo ako pred pár rokmi a nové kapacity mimo kartelu (najmä v Amerike) pribúdajú.
Trh s ropou je aktuálne ponukovo presýtený. Ceny kontraktov na ropu na najbližšie týždne sú mierne nižšie než ceny na neskoršie mesiace. V jednoduchosti povedané, ropy je dosť, panika sa nekoná a obchodníci majú skôr chuť ropu odložiť do zásoby, než ju kupovať hneď a draho.
Analytik upozornil, že hoci je november, marže na benzíne v Európe vyskočili na úroveň, ktorú skôr vídame v lete. Rafinérie tak na benzíne zarábajú viac, než býva na jeseň zvykom. Dôvodom je paradoxne slabšia ponuka v regióne a toky palív sa presúvali. Nafta si drží solídny zisk tiež, aj keď jej cena viac skáče. Deje sa to pre to, že ruské rafinérie mali výpadky a menej palív ide na export.
(1 EUR = 1,1619 USD)
Cena najpoužívanejšieho 95-oktánového benzínu ostala nad úrovňou 1,50 eura za liter, keď sa predával v priemere za 1,515 eura. Medzitýždňovo zlacnel o 0,4 centa. Prémiové benzíny dosiahli priemernú cenu 1,717 eura za liter pri zlacnení o 1 cent. Obyčajná nafta sa predávala za 1,463 eura za liter, medzitýždňovo zlacnela tiež o 0,4 centa. Priemerná cena prémiovej nafty bola na úrovni 1,660 eura za liter, bolo to o 0,9 centa menej ako počas predchádzajúceho 44. týždňa.
Spotrebiteľské ceny benzínov a motorovej nafty zostali vyššie ako v rovnakom období pred rokom, a to o 1 % až 3 %.
Ceny plynov sa oproti predchádzajúcemu týždňu nepatrne zmenili. Stlačený zemný plyn (CNG) stál 1,698 eura za kilogram, skvapalnený ropný plyn (LPG) sa predával za 0,676 eura. Pri oboch plynoch sa ceny zmenili iba o desatiny centa smerom nadol. LNG ako jediný medzitýždňovo zdražel, o 0,5 centa na 1,581 eura za kilogram.
Alternatívny ekologický plyn bioLNG nepatrne zlacnel, kilogram stál 1,782 eura. Vodík zostal na stabilnej hodnote 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri nabíjaní striedavým prúdom (AC - do 22 kW) za cenu 0,41 eura za kWh, pri rýchlom nabíjaní jednosmerným prúdom (DC - do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a súčasne pri ultrarýchlom nabíjaní (DC - nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.
Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka bola cena plynu CNG vyššia o 9,4 %. Lacnejšie ako vlani sa predával LPG o 8,2 %, LNG o 5,4 % a ekologický plyn bioLNG o 26,3 %.
Ceny pohonných látok by mohli v budúcom týždni podľa analytika mierne klesnúť
Ceny benzínov a nafty by mohli v budúcom týždni stagnovať alebo sa mierne znížiť v rozmedzí jedného až dvoch centov. Dôvodom sú klesajúce ceny ropy, uviedol v piatok analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík.
„Cena ropy sa počas týždňa držala okolo úrovne 64 USD (55,08 eura) za barel (1 barel = 159 litrov), ale koncom týždňa impulzívne klesala po vyjadrení OPEC+, že trh bude v roku 2026 v prebytku. Môže to byť fundament pre ďalší hlbší pokles na cene ropy,“ uviedol Bajzík.
Ropa v posledných dňoch podľa analytika klesá najmä pre to, že trh znovu začal rátať s nadbytkom ponuky. Produkujúce krajiny signalizujú, že barelov bude v najbližších mesiacoch skôr dosť než málo, a to stačí na vychladnutie cien. Zároveň, medzinárodné energetické agentúry pripomínajú, že dopyt po rope už nerastie tak rýchlo ako pred pár rokmi a nové kapacity mimo kartelu (najmä v Amerike) pribúdajú.
Trh s ropou je aktuálne ponukovo presýtený. Ceny kontraktov na ropu na najbližšie týždne sú mierne nižšie než ceny na neskoršie mesiace. V jednoduchosti povedané, ropy je dosť, panika sa nekoná a obchodníci majú skôr chuť ropu odložiť do zásoby, než ju kupovať hneď a draho.
Analytik upozornil, že hoci je november, marže na benzíne v Európe vyskočili na úroveň, ktorú skôr vídame v lete. Rafinérie tak na benzíne zarábajú viac, než býva na jeseň zvykom. Dôvodom je paradoxne slabšia ponuka v regióne a toky palív sa presúvali. Nafta si drží solídny zisk tiež, aj keď jej cena viac skáče. Deje sa to pre to, že ruské rafinérie mali výpadky a menej palív ide na export.
(1 EUR = 1,1619 USD)