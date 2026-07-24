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Pohonné látky v 29. týždni opäť zdraželi, najmä nafta
Cena benzínu na Slovensku bola v priebehu 29. týždňa o 10,3 % nižšia, ako bol priemer EÚ, cena motorovej nafty bola nižšia o 13,5 %.
Autor TASR
Bratislava 24. júla (TASR) - Priemerné ceny palív na Slovensku v 29. týždni opäť stúpli. Cena benzínu od minulého týždňa vzrástla o 1,9 centa za liter a prekročila úroveň 1,70 eura za liter, nafta zdražela v priemere o sedem centov za liter na najvyššiu cenu za posledné dva mesiace. V porovnaní s priemerom EÚ boli pritom ceny palív o viac ako 10 % nižšie, informoval v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Spotrebitelia za obyčajný benzín 95 v priemere zaplatili 1,713 eura za liter (+1,9 centa) a za liter prémiových benzínov 1,876 eura (+2,9 centa). Obyčajná nafta stála 1,668 eura za liter (+6,5 centa) a prémiová nafta 1,862 eura za liter (+7,1 centa).
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli ceny všetkých druhov sledovaných palív vyššie. Benzín 95 stál o 15 % viac ako pred rokom, prémiové benzíny o 11,3 %, motorová nafta o 13,9 % a prémiová nafta o 12,8 %.
Cena benzínu na Slovensku bola v priebehu 29. týždňa o 10,3 % nižšia, ako bol priemer EÚ, cena motorovej nafty bola nižšia o 13,5 %. V porovnaní s priemerom EÚ tak slovenskí spotrebitelia platili o 20 centov menej za liter benzínu a o 26 centov menej za liter nafty.
Ceny plynov až na jednu výnimku zostali podobné ako v predchádzajúcom týždni. Cena LNG (skvapalnený zemný plyn) výraznejšie klesla na 1,869 eura za kilogram (-1,6 centa). Cena CNG (stlačený zemný plyn) sa zmenila iba mierne na 1,948 eura za kilogram (-0,1 centa). LPG (skvapalnený ropný plyn) stál nezmenených 0,780 eura za liter.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka však rast cien plynov pokračoval dvojciferným tempom. Cena plynu LNG je vyššia o 23,9 %, CNG o 17,3 %, LPG o 13,5 %. Ekologický plyn bioLNG je drahší o 15,6 %.
Ekologické palivo HVO (hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej) v 29. týždni zlacnelo na 2,479 eura za liter (-2,6 centa). Cena plynu bioLNG sa nezmenila, stál 1,994 eura za kilogram. Vodík sa dlhodobo predáva za 21,60 eura za kilogram.
Nezmenili sa ani ceny elektrickej energie na nabíjanie elektromobilov. Pri stredne rýchlom nabíjaní (AC - do 22 kW) bola cena 0,41 eura za kilowatthodinu (kWh), pri rýchlom nabíjaní (DC - do 150 kW) 0,55 eura za kWh a pri ultra rýchlom nabíjaní (DC - nad 150 kW) bola cena 0,69 eura za kWh.
Spotrebitelia za obyčajný benzín 95 v priemere zaplatili 1,713 eura za liter (+1,9 centa) a za liter prémiových benzínov 1,876 eura (+2,9 centa). Obyčajná nafta stála 1,668 eura za liter (+6,5 centa) a prémiová nafta 1,862 eura za liter (+7,1 centa).
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli ceny všetkých druhov sledovaných palív vyššie. Benzín 95 stál o 15 % viac ako pred rokom, prémiové benzíny o 11,3 %, motorová nafta o 13,9 % a prémiová nafta o 12,8 %.
Cena benzínu na Slovensku bola v priebehu 29. týždňa o 10,3 % nižšia, ako bol priemer EÚ, cena motorovej nafty bola nižšia o 13,5 %. V porovnaní s priemerom EÚ tak slovenskí spotrebitelia platili o 20 centov menej za liter benzínu a o 26 centov menej za liter nafty.
Ceny plynov až na jednu výnimku zostali podobné ako v predchádzajúcom týždni. Cena LNG (skvapalnený zemný plyn) výraznejšie klesla na 1,869 eura za kilogram (-1,6 centa). Cena CNG (stlačený zemný plyn) sa zmenila iba mierne na 1,948 eura za kilogram (-0,1 centa). LPG (skvapalnený ropný plyn) stál nezmenených 0,780 eura za liter.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka však rast cien plynov pokračoval dvojciferným tempom. Cena plynu LNG je vyššia o 23,9 %, CNG o 17,3 %, LPG o 13,5 %. Ekologický plyn bioLNG je drahší o 15,6 %.
Ekologické palivo HVO (hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej) v 29. týždni zlacnelo na 2,479 eura za liter (-2,6 centa). Cena plynu bioLNG sa nezmenila, stál 1,994 eura za kilogram. Vodík sa dlhodobo predáva za 21,60 eura za kilogram.
Nezmenili sa ani ceny elektrickej energie na nabíjanie elektromobilov. Pri stredne rýchlom nabíjaní (AC - do 22 kW) bola cena 0,41 eura za kilowatthodinu (kWh), pri rýchlom nabíjaní (DC - do 150 kW) 0,55 eura za kWh a pri ultra rýchlom nabíjaní (DC - nad 150 kW) bola cena 0,69 eura za kWh.