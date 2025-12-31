< sekcia Ekonomika
Pohonné látky v 51. týždni zlacneli
Benzín 95 dosiahol najnižšiu cenu za viac ako štyri roky (od začiatku októbra 2021), prémiové benzíny sa predávali najlacnejšie v aktuálnom roku.
Autor TASR
Bratislava 31. decembra (TASR) - Aktuálne ceny najpredávanejších druhov pohonných látok počas 51. týždňa zaznamenali viditeľné zníženie. Benzín 95 dosiahol najnižšiu cenu za viac ako štyri roky (od začiatku októbra 2021), prémiové benzíny sa predávali najlacnejšie v aktuálnom roku. Ceny základnej aj prémiovej motorovej nafty boli najnižšie od polovice júna 2025. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Liter obyčajného benzínu 95 sa predával v priemere za 1,454 eura, medzitýždňovo zlacnel o 2,8 centa. Prémiové benzíny dosiahli priemernú hodnotu 1,649 eura za liter, ceny klesli v priemere o 3,3 centa. Bežná nafta stála 1,408 eura za liter, o 2,4 centa menej ako v predchádzajúcom týždni. Priemerná cena prémiovej nafty bola na úrovni 1,601 eura, klesla o 2,4 centa za liter. Všetky druhy benzínov aj nafty medzitýždňovo nadpriemerne zlacneli. Pokles cien presiahol dlhodobý priemer bežných medzitýždňových výkyvov pohybujúcich sa približne 1,5 centa za liter.
Aktuálne sa palivá predávali lacnejšie ako pred rokom, a to benzín 95 o 4,6 %, prémiové benzíny o 4,2 %, nafta o 4,7 % a prémiová nafta o 4,3 %.
Ceny plynov zostali v porovnaní s predchádzajúcim týždňom takmer na rovnakej úrovni. CNG (stlačený zemný plyn) zlacnel na 1,745 eura za kilogram, LNG (skvapalnený zemný plyn) zdražel na 1,593 eura za kilogram, cena LPG (skvapalnený ropný plyn) zostala na úrovni 0,677 eura za liter.
Oproti rovnakému obdobiu spred roka bola cena plynu CNG vyššia o 12,5 %. Nižšie ceny ako vlani boli pri plynoch LPG o 9,2 %, LNG o 4,4 %.
