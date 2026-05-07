Pohonné látky v Nemecku v marci medziročne zdraželi o 20 %
Spotrebitelia v marci platili na čerpacích staniciach v Nemecku v priemere o 17,3 % viac za benzín Super E10 a o 29,7 % viac za naftu ako pred rokom.
Autor TASR
Wiesbaden 7. mája (TASR) - Rast cien energií v dôsledku vojny v Iráne je v Nemecku podobne výrazný ako pri predchádzajúcich ropných a svetových hospodárskych krízach, avšak menej prudký ako počas vojny na Ukrajine v roku 2022. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na údaje nemeckého štatistického úradu (Destatis).
Spotrebitelia v marci platili na čerpacích staniciach v Nemecku v priemere o 17,3 % viac za benzín Super E10 a o 29,7 % viac za naftu ako pred rokom. Pohonné látky boli celkovo o 20 % drahšie. Spotrebiteľské ceny za ľahký vykurovací olej v porovnaní s marcom 2025 vzrástli takmer o polovicu (44,4 %).
Rast cien pohonných látok a energií bezprostredne po začatí vojny na Ukrajine bol ešte výraznejší. V marci 2022 platili spotrebitelia na nemeckých čerpacích staniciach v priemere takmer o 42 % viac za benzín Super E10 a takmer o 63 % viac za naftu ako rok predtým. Pohonné látky boli celkovo drahšie o 46,8 %. Za ľahký vykurovací olej museli spotrebitelia zaplatiť dokonca takmer 2,5-násobok (144,4 %) ako minulý rok v marci. Vojna na Blízkom východe má v súčasnosti menej výrazný vplyv ako útok na Ukrajinu v roku 2022, a to vzhľadom na vysokú počiatočnú úroveň cien energií, vysvetlil štatistický úrad.
