Pohonné látky zlacneli, no nafta je stále drahšia ako pred rokom
Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Spotrebiteľské ceny bežného a prémiových benzínov, ale aj nafty počas 42. týždňa klesali. Ceny benzínov klesali už päť týždňov a dosiahli najnižšie hodnoty od polovice júla. Klasická aj prémiová nafta zlacneli najviac za posledné dva mesiace, stále sú však drahšie ako pred rokom. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Klasický benzín spolu s prémiovými benzínmi pokračovali v zlacňovaní od polovice septembra, dosiahli najnižšiu úroveň za tri mesiace. Ceny motorovej nafty klesali druhý týždeň za sebou, boli najnižšie od polovice augusta,“ uviedol úrad.
Liter benzínu 95 sa predával v priemere za 1,5 eura (medzitýždňovo -1,3 centa), liter prémiových benzínov za 1,708 eura (medzitýždňovo -1,4 centa). Bežná nafta stála 1,429 eura za liter, čo je v medzitýždňovom porovnaní zníženie o 2,4 centa. Prémiové druhy nafty sa predávali za 1,631 za liter, ide tak o medzitýždňový pokles o 2,3 centa.
Aktuálne ceny benzínov boli medziročne nižšie, benzín 95 o 1,2 % a prémiové benzíny o 0,3 %. Naopak, motorová nafta sa predávala drahšie ako vlani v októbri, základná nafta o 0,4 % viac a prémiová o 1,6 %.
Ceny plynov sa oproti predchádzajúcemu týždňu takmer nezmenili. Výnimkou bol skvapalnený zemný plyn (LNG), ktorého cena klesla o 1,7 centa na 1,579 eura za kilogram. Cena stlačeného zemného plynu (CNG) bola za jeden kilogram 1,7 eura. Skvapalnený ropný plyn (LPG) ostal na úrovni z úvodu októbra, pričom liter stál 0,676 eura.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bola cena plynu CNG vyššia o 9,5 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 8,2 %, LNG o 5,3 % a ekologický bioLNG o 27,4 %. „Ekologický plyn bioLNG medzitýždňovo zlacnel o 6,1 centa za kilogram na 1,783 eura. Vodík stál dlhodobo nezmenených 21,60 eura za kilogram a cena elektrickej energie slúžiacej na nabíjanie elektromobilov bola 0,41 eura za jednu kWh (kilowatthodinu) pri rýchlosti nabíjania AC, teda striedavým prúdom,“ dodal úrad.
