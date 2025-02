Pohostinstvo na považskobystrickom zimnom štadióne sa zmení na šatne

Považská Bystrica 20. februára (TASR) - Priestory bývalého pohostinského zariadenia v útrobách zimného štadióna v Považskej Bystrici sa zmenia na päť nových šatní. Slúžiť majú najmä pre mládež. Informoval o tom primátor Karol Janas.



"Za posledné roky sa na zimnom štadióne urobila nová strojovňa, rozvody i ľadová plocha s mantinelmi, šatne hostí, spojovacia chodba, nová miestnosť pre ošetrovateľov či osvetlenie. V modernizácii štadióna pokračujeme v spolupráci s mestskými športovými klubmi (MŠK) a HK95 Považská Bystrica. Tentoraz boli na pláne nevyužívané a zanedbané priestory bývalého pohostinstva. Vznikajú tu dve väčšie a tri menšie šatne, ktoré budú slúžiť mládeži, ale aj externým prenajímateľom," priblížil Janas.



Podľa konateľa MŠK Jána Zlochu budú šatne spĺňať súčasné štandardy a poskytovať komfortné priestory aj pre dievčatá - hokejistky, ktoré doposiaľ nemali vlastný priestor, či pre prípravku, tá využívala jednu šatňu.



"Súčasťou vynovených priestorov budú sprchy, sociálne zariadenia a boxy na prezliekanie. Ešte potrebujeme dokúpiť gumu na podlahu, aby sa v šatniach dalo pohybovať aj na korčuliach," doplnil Zlocha.



Výhľadovo chce radnica a MŠK získať zdroje z Fondu na podporu športu na zateplenie zimného štadióna. "Aktuálne pracujeme na projekte. Máme určité vízie a ak sa to podarí, mohli by sme získať približne štyri milióny eur so spoluúčasťou päť percent. Rekonštrukciu by sme rozdelili na dve etapy. V rámci prvej by sa urobil plášť, vonkajšia strecha, ale aj konštrukcie, okná a vzduchotechnika," zdôraznil konateľ MŠK.