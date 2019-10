Počas práceneschopnosti nezabudnite na lístok na peniaze

Bratislava 27. októbra (TASR) - Pokiaľ práceneschopnosť časovo prekračuje hranice jedného mesiaca, jej poberateľ musí vždy do piateho dňa nasledujúceho mesiaca doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá dávku vypláca, takzvaný „lístok na peniaze“. Ide o tlačivo Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorý vystavuje ku koncu mesiaca ošetrujúci lekár. V ňom potvrdzuje, že PN-ka stále trvá. Zamestnávateľ na tlačive nepotvrdzuje nič.



"Ak piaty deň v novom mesiaci pripadá na nedeľu, Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti treba doručiť dopredu, do piatku - tretieho. Poisťovňa dávku nemocenské môže vyplatiť len na základe tohto tlačiva. Ak poistenec, poberateľ dávky toto tlačivo nestihne doručiť v stanovenom termíne a doručí ho až po piatom dni v mesiaci, nemocenskú dávku mu Sociálna poisťovňa vyplatí až v ďalšom výplatnom termíne. Pokiaľ toto tlačivo nedoručí vôbec, Sociálna poisťovňa nemocenské nevyplatí. Ak sa PN-ka týka len dní v rámci jedného mesiaca, napríklad od 3. novembra do 17. novembra, takéto tlačivo jej poberateľ nepotrebuje," informuje hovorca poisťovne Peter Višváder.



Priemerná PN-ka za prvý polrok 2019 trvala v Slovenskej republike 42 dní, takže predkladanie takýchto „lístkov na peniaze“ je bežnou záležitosťou. Najviac, dlhšie ako 60 dní, maródovali poistenci z okresov Stará Ľubovňa, Poprad a Sobrance. V roku 2018 Sociálna poisťovňa mesačne vyplatila v priemere vyše 121.000 dávok nemocenské (za PN), v priemernej výške 268 eur.