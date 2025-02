Poistenie áut zdraželo v novom roku o pätinu

Bratislava 23. februára (TASR) - Novoročné zdražovanie na Slovensku sa dotklo okrem iného aj poistenia vozidiel. Ceny povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia vzrástli medziročne o 10 až 20 %. Dôvodom pritom nie je iba konsolidačný balíček, ale aj cena práce v servisoch. Odborníci upozorňujú taktiež na problém s havarijným poistením niektorých drahších automobilov a elektromobilov. Informovala o tom sprostredkovateľská spoločnosť Umbrella Group.



"Najväčší vplyv na zvýšenie ceny povinného zmluvného poistenia (PZP) a havarijného poistenia nemá primárne konsolidačný balík či rastúce ceny náhradných dielcov, ktoré medziročne zdraželi približne o 12 %, ale rast ceny práce v servisoch. Jej cena sa medziročne v niektorých servisoch až zdvojnásobila," uviedol odborník na neživotné poistenie spoločnosti Martin Jurkemík. Predpokladá, že poisťovne pravdepodobne ešte viac upravia ceny smerom hore po zavedení transakčnej dane od apríla 2025.



Klienti, ktorí podľa Jurkemíka zvažovali zmenu poisťovne kvôli zvýšenej sadzbe za PZP či havarijné poistenie, vo väčšine prípadov lacnejšie alternatívy na trhu už v novom roku nenašli. Odborník očakáva, že ľudia budú po zdražovaní odhlasovať havarijné poistenie už pri mladších vozidlách, a teda pri 5- až 8-ročných, pričom v minulosti to malo byť zvyčajne pri 7- až 10-ročných automobiloch.



Spoločnosť zdôraznila, že v prípade elektromobilov závisí zložitosť havarijného poistenia od značky. Pri havarijnom poistení elektromobilov je podľa odborníkov jedným z hlavných faktorov kritérium oficiálneho zastúpenia, teda dílera značky na Slovensku, a prítomnosť autorizovaného servisu. Zatiaľ čo bežné značky s havarijným poistením problém nemajú, Tesla, Rimac či iné nezastúpené značky sú na Slovensku ťažko poistiteľné, upozornila spoločnosť. Aktuálne by mali takýto produkt ponúkať iba štyri poisťovne.



"Dôvodom je, že poisťovni pri havárii na Slovensku vznikajú extra náklady na prevoz poškodeného vozidla zo Slovenska do autorizovaného servisu, ktorý je najbližšie, teda napríklad do Rakúska či Česka. Preto väčšina poisťovní takéto poistenie odmieta," vysvetlil Jurkemík. Doplnil, že tento problém sa netýka len elektromobilov, ale aj iných značiek, najmä luxusných vozidiel ako Aston Martin, ktoré nemajú na Slovensku oficiálne zastúpenie.