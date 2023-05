Poistenie bicykla pomôže nielen v prípade krádeže, ale aj pri nehode

Bratislava 2. mája (OTS) - Špeciálne pre potreby cyklistov vytvorila poisťovňa Generali poistenie bicyklov, ktoré preplatí krádež bicykla alebo elektrobicykla kdekoľvek na svete, nielen na adrese poistenia, ako je to v prípade poistenia domácnosti. Poistenie bicykla však pomôže cyklistom nielen v prípade krádeže ich bicykla alebo elektrobicykla.Ročne sa na Slovensku ukradnú stovky bicyklov. Podľa databázy ukradnutých bicyklov je hlavnou sezónou cyklozlodejov obdobie od apríla až do októbra, pričom. Rekordérom v počte ukradnutých bicyklov bol zatiaľ rok 2020, keď sa ukradlo až takmer o 30 % bicyklov viac než tomu bolo v nasledujúcich dvoch rokoch.Zlodeji majú v oku najmä, ktoré vedia následne dobre predať. Cena kvalitného horského bicykla či elektrobicykla sa totiž pohybuje v stovkách eur. Ničím výnimočným nie je ani krádež na objednávku. Podľa databázy sú bicykle odcudzené najčastejšie práve zo spoločných priestorov a pivníc, pavlačí bytových domov a z verejných priestranstiev.upozorňuje Peter Ďumbala z poisťovne Generali.Z našich skúseností vyplýva, že zlodeji sa pri krádežiach sústreďujú najmä na väčšie mestá, kde im nahráva väčšia anonymita prostredia.vysvetľuje výhody poistenia bicykla Peter Ďumbala.Poistenie bicykla od Generali však cyklistom pomôže aj v prípade nehody a to kdekoľvek v rámci Európy.“ hovorí Peter Ďumbala z Generali.V rámci asistencie môže klient využiť aj opravu bicykla v prípade nehody, a toAsistenčné služby mu preplatia opravu napríklad roztrhnutej reťaze, prasknutého ráfiku, zlomených špíc, poškodených bŕzd alebo pedálov a podobne.Cyklistom zároveň odporúčame uzavrieť si aj. Toto poistenie preplatí škody na majetku a zdraví, ktoré nechcene spôsobia svojím konaním pri jazde naToto poistenie kryje napr. situácie, keď. Škody, ktoré môže cyklista spôsobiť pri dopravnej nehode sa môžu bežne pohybovať v tisícoch až desať tisícoch eur, preto ponúka Generali poistenie zodpovednosti