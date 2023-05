Poistenie bicykla pomôže nielen v prípade krádeže, ale aj pri nehode

Bratislava 4. mája (TASR) - Ročne sa na Slovensku ukradnú stovky bicyklov. Hlavnou sezónou krádeží je podľa databázy obdobie od apríla až do októbra, pričom najviac bicyklov sa v priemere odcudzí počas augusta. Ochranou proti takejto finančnej strate môže byť aj špeciálne poistenie bicykla, upozornil Peter Ďumbala z poisťovne Generali. Takéto poistenie s dohodnutými asistenčnými službami môže pomôcť aj v prípade nehody napríklad odvozom poškodeného bicykla do najbližšieho servisu či zabezpečením odvozu cyklistu k lekárovi alebo do najbližšieho zdravotného zariadenia.



"Poistenie bicykla preplatí krádež bicykla alebo elektrobicykla po splnení podmienok na jeho zabezpečenie kdekoľvek vo svete nielen na adrese poistenia, ako je to v prípade poistenia domácnosti," vysvetlil výhody poistenia bicykla Ďumbala.



Zlodeji sa zameriavajú najmä na drahšie horské bicykle a elektrobicykle, ktoré vedia následne dobre predať. Cena kvalitného horského bicykla či elektrobicykla sa totiž pohybuje v stovkách eur. Ničím výnimočným nie je ani krádež na objednávku. Podľa databázy sú bicykle odcudzené najčastejšie práve zo spoločných priestorov a pivníc, pavlačí bytových domov a z verejných priestranstiev. "Výnimkou nie sú ani krádeže z balkónov bytových domov, a to ani na vyšších poschodiach. V minulosti sme napríklad mali prípad, keď zlodeji ukradli bicykel aj z balkóna na 2. poschodí paneláku," priblížil Ďumbala.



Cyklistom expert zároveň odporúča uzavrieť si aj poistenie občianskej zodpovednosti. Toto poistenie preplatí škody na majetku a zdraví, ktoré nechcene spôsobia svojím konaním pri jazde na bicykli alebo elektrobicykli. Takéto poistenie kryje napríklad situácie, keď zrania iného účastníka premávky alebo spôsobia dopravnú nehodu. Škody, ktoré môže cyklista spôsobiť pri dopravnej nehode, sa môžu bežne pohybovať v tisícoch až desať tisícoch eur.