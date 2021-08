Poistenie detí v škole a na študentskom pobyte by sa nemalo podceňovať

Bratislava 20. augusta (TASR) – Úrazy, ktoré sa môžu stať v škole počas výučby, na školskom výlete či na lyžiarskom výcviku, môže kryť poistenie pre školy. Takéto skupinové úrazové poistenie je však v porovnaní s klasickým životným šírkou krytia obmedzené. Väčšinou pokrýva trvalé následky úrazu, smrť následkom úrazu alebo dennú dávku za liečbu úrazu. Poistenie by sa podľa odborníkov zo spoločnosti FinGO.sk nemalo podceňovať ani pri pobyte študentov v zahraničí.



"Poistenie pre školy by však určite nemalo nahrádzať životné poistenie detí ani učiteľov a iných zamestnancov školy," povedal riaditeľ pre korporátne poistenie vo FinGO.sk Matúš Madlenga.



Školy mávajú podľa neho poistenú aj zodpovednosť a odcudzenie, prípadne zničenie vecí. "Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škody, za ktoré je zodpovedná škola voči svojim zamestnancom aj voči žiakom. Kryje aj situácie, keď žiak nechtiac spôsobí škodu škole alebo inej, tretej strane. Napríklad poškodí pri výučbe vyučovaciu pomôcku alebo spôsobí škodu na exkurzii či počas pobytu v škole v prírode," opísal Madlenga.



Škola si môže poistiť aj krádež majetku žiaka, ale aj tu je krytie obmedzené a netýka sa napríklad krádeže mobilu, notebooku alebo iných cenností, ktoré do školy nepatria. "Ak by dieťaťu v škole odcudzili školské potreby, poisťovňa túto škodu preplatí. Väčšinou sa však poistenie vzťahuje len vyslovene na školské potreby, ako sú kalkulačky, učebnice, hudobné nástroje, špeciálne pomôcky na výučbu, alebo aj zdravotnícke pomôcky, ako dioptrické okuliare, pomocné vozíky a podobne," priblížil Madlenga.



Ak sa študent pripravuje na študijný pobyt v zahraničí, mal by myslieť aj na cestovné poistenie. Verejné zdravotné poistenie, a teda aj Európsky preukaz zdravotného poistenia od zdravotnej poisťovne, totiž mladým v cudzine vykryje len minimum nákladov spojených s ošetrením a liečbou.



"Niektoré poisťovne vytvorili aj špeciálne produkty pre našich študentov v zahraničí. Poistenie kryje hlavne liečebné náklady, ktoré im vzniknú pri návšteve lekára, v prípade úrazu alebo choroby. Okrem toho takéto poistenie môže obsahovať aj úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti, ak by v cudzine spôsobili škodu alebo aj poistenie batožiny," dodal riaditeľ pre neživotné poistenie v spoločnosti Štefan Fajnor.