Poistenie môže pri úraze na svahoch zachrániť desaťtisíce eur
Náklady po zrážkach lyžiarov v zahraničí môžu dosiahnuť desiatky tisíc eur, pričom sa eviduje aj prípad z Rakúska s poistným plnením vo výške 30.000 eur.
Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Úrazy na lyžiarskych svahoch môžu počas jarných prázdnin výrazne predražiť dovolenku, a to najmä pri zásahu záchranárov či leteckom transporte. Náklady po zrážkach lyžiarov v zahraničí môžu dosiahnuť desiatky tisíc eur, pričom eviduje aj prípad z Rakúska s poistným plnením vo výške 30.000 eur. Správne poistenie tak môže ušetriť desiatky tisíc eur, upozornila ČSOB Poisťovňa.
Poisťovňa v súvislosti s jarnými prázdninami odporučila pred cestou venovať pozornosť poisteniu zásahu HZS, liečebných nákladov v zahraničí, úrazovému poisteniu a poisteniu zodpovednosti za škodu. Zároveň pripomína, že na Slovensku síce nevyhnutné ošetrenie pokrýva verejné zdravotné poistenie, no náklady na zásah HZS SR si klient hradí sám, ak nemá osobitné poistenie.
Najčastejšie zranenia sa týkajú kolien a nôh, viac úrazov hlásia muži, najmä vo veku 20 až 30 rokov. Horská záchranná služba (HZS) na Slovensku podľa poisťovne v uplynulej sezóne zaznamenala nárast úrazov na zjazdovkách o viac ako 19 %. Úrazy kolien a nôh pritom podľa štatistík poisťovne tvoria približne 40 až 50 % všetkých zranení, zlomeniny nôh a poškodenia kolenných väzov ďalších 20 až 30 %. Úrazy hlavy sa vyskytujú približne v 10 až 15 % prípadov. U snoubordistov sú typické najmä zranenia rúk, predovšetkým zápästí.
Poisťovňa upozornila aj na náklady spojené so zásahom záchranárov. Technický zásah HZS na Slovensku podľa nej stojí približne 350 eur, kompletný zásah s pátraním alebo s vrtuľníkom 3500 až 6000 eur. Letecký transport v Rakúsku sa môže pohybovať na úrovni 4000 až 5000 eur a viac.
Rizikom podľa poisťovne nie je len vlastný úraz, ale aj spôsobenie škody iným osobám pri kolíziách na svahu. „Evidujeme prípad, keď sme po zrážke dvoch lyžiarov na svahu v Rakúsku vyplácali poistné plnenie vo výške 30.000 eur,“ uviedla hovorkyňa ČSOB Poisťovne Zuzana Fečová. Doplnila, že v ďalších prípadoch poisťovňa riešila škodu vyčíslenú na vyše 6000 eur po zrážke na ľadovci a škodu 14.400 eur po strete lyžiarov v Taliansku.
V Taliansku je podľa poisťovne od roku 2022 povinné poistenie zodpovednosti za škodu pri lyžovaní. Kontrola na svahu môže preverovať poistné doklady a uložiť pokutu 100 až 150 eur, prípadne zadržať skipas.
