Poistenie nehnuteľnosti už nemusí stačiť na pokrytie možných škôd

Bratislava 4. apríla (TASR) - Na Slovensku je približne dva milióny bytov a domov, z toho je podľa odhadov poistená približne polovica. V ekonomicky náročnejšom období má dobre nastavené poistenie domova ešte väčší význam než pred krízou, upozornila na základe svojich dát poisťovňa Kooperativa.



"Pravdepodobnosť, že bude potrebné dať do poriadku určitú škodu v poistenom byte či dome, rokmi stúpa. Keď sa pozrieme na obdobie napríklad štyroch či piatich rokov, toto riziko sa podľa našich skúseností u poistených klientov pohybuje už na úrovni dvojciferného čísla," uviedla hovorkyňa poisťovne Silvia Nosková Illášová.



Pri riešení otázky poistenia nehnuteľností alebo domácností je podľa hovorkyne nutné brať do úvahy aj zvyšovanie cien stavebných materiálov a práce majstrov. "Podľa našich zdrojov ceny v stavebníctve rástli v roku 2022 výrazne rýchlejšie než priemerná inflácia. Medziročný nárast ceny prác stavbárov dosiahol v januári 2023 až 18,6 %. Materiály v stavebníctve zdraželi v rovnakom porovnaní medziročne o 15 %," spresnila Nosková Illášová.



Keďže bude treba zaplatiť pre infláciu za domácu rekonštrukciu po vytopení, požiari či víchrici už výrazne viac, domácnosti by podľa nej mali myslieť na to, ako sa zabezpečiť, aby sa im z poistky vrátila celá táto suma. Riešením je dohodnutie si takzvanej indexácie poistnej sumy v poisťovni. Poisťovňa každý rok podľa vývoja stavebného cenového indexu upravuje poistnú sumu aj cenu poistky za nehnuteľnosť.



Na to, aby mohla poisťovňa upraviť poistnú sumu aj cenu poistky je potrebné dať svoj súhlas na indexáciu a aktualizovať si poistnú zmluvu. "Úprava poistného o pár eur znamená vo výsledku rozdiel tisícov eur, ktoré budú klientovi vyplatené zo škody," konštatovala Nosková Illášová.



Podľa údajov poisťovne patrí medzi najčastejšie hlásené škody vlastníkmi bytov na Slovensku zatečenie podláh a stropov z vodovodných zariadení, práčky, umývačky či vytopenie od susedov. V rodinných domoch patria medzi najčastejšie poistné udalosti zaplavené pivnice a obytné priestory, vetrom a búrkami poškodené strechy, ale aj vybavenie záhrad.