Od roku 2025 bude možné preukázať PZP aj elektronickou zelenou kartou

Bratislava 17. októbra (TASR) - Od začiatku budúceho roka budú orgány kontroly poistenia v krajinách systému zelenej karty povinné akceptovať okrem papierovej aj jej elektronickú formu vo formáte PDF. Táto zmena je výsledkom rozhodnutia Rady kancelárií členských štátov a umožňuje jednoduchší a modernejší spôsob preukazovania platného povinného zmluvného poistenia (PZP) zodpovednosti za škodu. Vo štvrtok na to upozornila Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP).



Zelená karta je medzinárodný certifikát poistenia motorových vozidiel, ktorý potvrdzuje, že vozidlo má platné PZP. "Je akceptovaná v 48 krajinách, ktoré sú súčasťou systému zelenej karty, vrátane celej Európy a niektorých častí severnej Afriky. Odhaduje sa, že v zóne zelenej karty môže byť voľný pohyb poskytnutý až 500 miliónom motorových vozidiel," vyčíslila kancelária.



Vodiči cestujúci do zahraničia preukazujú existenciu poistenia vozidla pri prechode hraníc alebo pri kontrole dopravnou políciou. Zelenú kartu môže vydať národná kancelária poisťovateľov, poisťovňa alebo sprostredkovateľ poistenia, ale vždy na základe poverenia národnej kancelárie poisťovateľov.



"Od začiatku roka 2025 budú mať vodiči pri kontrole na výber preukázanie poistenia papierovou alebo elektronickou verziou zelenej karty. Elektronická verzia bude vydávaná vo formáte PDF a bude rovnocenným dokladom ako klasická papierová karta," priblížila SKP. Kontrolné orgány, ako sú úrady hraničnej kontroly a dopravná polícia, budú povinné akceptovať elektronickú verziu rovnakým spôsobom ako papierovú. Vodiči tak budú môcť voľne prechádzať cez hranice bez nutnosti nosiť so sebou fyzický dokument.



Slovenská kancelária poisťovateľov o povinnosti akceptovania elektronickej verzie dokladu o poistení informovala relevantné orgány kontroly poistenia na Slovensku - Odbor dopravnej polície a Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia policajného zboru SR. "Slovenský zákon o PZP preukazovanie poistenia takouto formou nevylučuje, preto legislatívna úprava aktuálne platného zákona nie je potrebná," doplnila SKP.