Poistenie pri hypotéke by malo trvať aspoň počas obdobia jej splácania

Bratislava 30. apríla (TASR) - Dĺžka poistenia pri hypotéke by mala zodpovedať aspoň obdobiu, počas ktorého je človek zaviazaný úver splácať. Podľa odborníkov je však ideálne nastaviť poistenie tak, aby pokrylo obdobie až do veku odchodu do dôchodku. Myslieť treba aj na dostatočnú výšku poistných súm. Ako zaistiť bezproblémový priebeh splácania hypotéky a akých chýb sa vyvarovať poradil vedúci obchodu životnej poisťovne YOUPLUS David Kuna.



Odborníci v súvislosti so znižujúcimi sa úrokovými sadzbami zaznamenali rastúci záujem o životné poistenie a požiadavky na krytie príjmov. "V poslednom čase registrujeme zvýšený záujem o nové poistky v súvislosti s vybavením novej hypotéky, ale aj o aktualizáciu tých existujúcich vzhľadom na to, čo sa na tuzemskom hypotekárnom trhu deje. Ide o nárast vo výške zhruba 25 percent," uviedol Kuna a upozornil na najčastejšie chyby, ktorých by sa ľudia pri vybavení hypotéky mali vyvarovať.



Pozor si treba dať na nepremyslené riziká a krátky čas poistenia, upozornil Kuna. Poistenie by malo pokrývať aspoň obdobie, počas ktorého je človek zaviazaný splácať hypotéku. Ideálne je však podľa odborníkov uzavrieť životné poistenie aspoň do veku 65 rokov, teda do veku obvyklého odchodu do starobného dôchodku.



"Dôležité je rozšíriť riziká, ktoré sú bežne začlenené do úverového balíčka, o ďalšie eventuality, ktoré môžu do života počas splácania vstúpiť, ako napríklad trvalé následky úrazu alebo dlhodobá neschopnosť práce," poradil ďalej Kuna. Životné poistenie by pritom podľa neho malo platiť až do chvíle, keď je rodina alebo partnerský pár finančne zabezpečený natoľko, aby už poistenie nebolo nevyhnutné.



Myslieť treba aj na výšku poistných súm. Tá by mala podľa Kunu zodpovedať tomu, akú výšku hypotéky si ľudia zvolili. "Ak má klient hypotéku na 200.000 eur, rovnakú sumu by si mal dohodnúť pre prípad smrti. Pokiaľ ide o pár, poistnú sumu si môžu podľa pomeru rodinných príjmov rozdeliť," vysvetlil. Dodal, že ak chcú byť ľudia skutočne zodpovední, mala by poistná suma zodpovedať zostávajúcemu dlhu na úvere s pripočítaním aspoň jedného ročného platu živiteľa rodiny.



Kuna upozornil, že banky pri rokovaní o hypotéke zvyknú ponúkať lepšiu úrokovú sadzbu, a to v závislosti od uzavretia poistenia proti neschopnosti splácať. Takáto zľava na úroku výmenou za poistenie sa však podľa odborníka neoplatí, ak má klient už uzavreté životné poistenie. "V takom prípade sa poistenie proti neschopnosti splácať úver stáva v podstate nadbytočným. Je lepšie skôr zrevidovať a upraviť existujúcu poistku, než si robiť ďalšiu," poradil Kuna.