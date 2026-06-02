Poistenie vozidiel v roku 2026
Novela zákona o PZP, nové pravidlá aj povinnosti.
Autor OTS
Bratislava 2. júna (OTS) - Od 1. augusta 2026 vstupuje do platnosti novela zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP). Má priniesť to, čo na Slovensku dlhodobo chýbalo – efektívnu kontrolu a reálne a dôsledné vymáhanie povinností pre všetkých držiteľov vozidiel. Jej cieľom je vyprázdniť naše cesty od nepoistených vozidiel. Podľa odhadov Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) je totiž nepoistené každé desiate vozidlo, ktoré jazdí po našich cestách. Ide o približne 320 tisíc vozidiel bez platného PZP. „V Allianzi dlhodobo upozorňujeme, že vysoký počet nepoistených vozidiel deformuje systém, zvyšuje náklady poisťovní a v konečnom dôsledku aj cenu poistenia pre poctivých vodičov. Zavedenie mechanizmu, ktorý uprace evidenciu vozidiel a prinesie reálne vymáhateľné pravidlá, pomôže nielen poisťovniam, ale predovšetkým motoristom, ktorí sú zodpovední a svoje vozidlo majú poistené. Novelu zákona o PZP preto považujeme za kľúčový krok k férovejšiemu systému,“ vysvetľuje riaditeľ odboru koordinácie a podpory distribučných kanálov Allianz – Slovenskej poisťovne Jozef Smolinský.
Škody za nepoistených hradia poctiví vodiči
PZP kryje škody, ktoré svojím vozidlom spôsobíme na zdraví či majetku tretích osôb. V praxi dnes škody spôsobené nepoistenými vodičmi platia poctiví motoristi. Ak totiž vozidlo nemá PZP, škody sa hradia z garančného fondu SKP, do ktorého prispievajú práve poisťovne a ich klienti. Len vlani takto fond vyplatil 9,4 milióna eur, pričom v roku 2024 to bolo 7 miliónov eur. „Samotná Allianz vyplatila minulý rok za nepoistených motoristov takmer 2,2 milióna eur, čo je výrazný nárast oproti roku 2024, kedy to bolo 1,4 milióna eur,“ hovorí J. Smolinský. Novela zavádza automatizovaný systém, ktorý prepojí výmenu údajov medzi poisťovňami, SKP a evidenciou vozidiel (EVO), ktorú spravuje ministerstvo vnútra. Vďaka tomu bude možné nepoistené vozidlá identifikovať a aktívne riešiť. Pre efektívne fungovanie celého systému je podľa Allianzu kľúčová najmä presnosť, úplnosť a aktuálnosť dát, ako aj ich rýchla a bezchybná výmena medzi poisťovňami a relevantnými inštitúciami.
Aké zmeny prinesie novela zákona o PZP:
• štát od 1. augusta osloví približne 600-tisíc majiteľov nepoistených áut s výzvou na nápravu,
• od 1. októbra budú vozidlá nepoistené viac ako 24 mesiacov vyradené z evidencie,
• od 1. októbra EVO automaticky notifikuje okresné úrady o nepoistenom vozidle a jeho majiteľovi hrozí pokuta od 120 eur do 900 eur,
• od 1. októbra sa PZP bude kontrolovať aj na STK a na emisnej kontrole,
• platnosť PZP budú kontrolovať aj policajti pri bežnej cestnej kontrole,
• poisťovne budú do systému posielať údaje o poistených vozidlách rýchlo a digitálne.
Na chvoste v Systéme Zelenej karty
Novela zákona o PZP má ambíciu výrazne zlepšiť postavenie Slovenska aj v rámci Systému Zelenej karty, ktorý združuje 48 krajín Európy, severnej Afriky a Blízkeho východu. Slovensko sa v systéme s 10 percentami nepoistených vozidiel radí medzi krajiny s najvyšším podielom áut bez PZP. Pre porovnanie, v susednom Česku ide približne o 1,6 percenta a v Poľsku len o 0,8 percenta. Dôvodom je najmä prísnejší systém – napríklad v Česku hrozí pokuta až do 40-tisíc českých korún (približne 1 600 eur) a zároveň vodiči platia denný poplatok za každý deň bez poistenia, zatiaľ čo v Poľsku môže pokuta dosiahnuť až 9 610 zlotých (približne 2 274 eur) už pri dlhšom období bez PZP.
Nové opatrenia by mali pomôcť tento rozdiel postupne znižovať a priblížiť Slovensko k štandardom bežným v Európe.
Škody zdraželi dramaticky, najmä kvôli technológiám
Štatistiky Allianzu za roky 2019 až 2025 jasne ukazujú dva kľúčové trendy, ktoré dnes formujú realitu poistenia motorových vozidiel – počet poistných udalostí sa po pandemickom poklese síce stabilizoval, no náklady na ich riešenie dlhodobo a výrazne rastú. „Pri havarijnom poistení narástli vyplatené poistné plnenia za škody zo zhruba 104 miliónov eur v roku 2019 na viac ako 126 miliónov eur v roku 2025, teda o viac ako 21 percent. Ešte dynamickejší vývoj evidujeme pri PZP, kde objem plnení stúpol o viac ako 22 percent. Priemerné náklady za škodu na vozidle tak za 7 rokov stúpli o celých 50 percent z takmer 1 555 eur v roku 2019 na 2 333 eur v roku 2025. Priemerné náklady za škodu na zdraví z PZP dokonca stúpli až o 105 percent z necelých 4 000 eur v roku 2019 na vyše 8 100 eur v roku 2025. V praxi to znamená, že hoci počet škôd je pomerne stabilný, každá jedna poistná udalosť na vozidle je dnes výrazne drahšia ako v minulosti, čo prirodzene vytvára tlak na cenu poistenia,“ konštatuje riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz Dárius Nógli. Za posledných 7 rokov (2019 – 2025) tak Allianz vyplatila viac ako 1,1 miliardy eur za škody v PZP a havarijnom poistení.
Za nárastom nákladov za škody na autách stojí kombinácia viacerých faktorov. Kľúčovú úlohu zohráva rast cien náhradných dielov aj práce v autoservisoch, ale aj technologická komplexnosť moderných vozidiel. „Kým v minulosti znamenala menšia nehoda relatívne jednoduchú opravu karosérie, dnes často dochádza k poškodeniu citlivých komponentov, ako sú senzory, kamery či asistenčné systémy, ktoré sú finančne náročné na výmenu aj kalibráciu. Aj relatívne bežná kolízia tak môže znamenať výrazne vyššie náklady, než boli vodiči zvyknutí v minulosti,“ vysvetľuje D. Nógli.
Najviac škôd tvoria búračky
Štruktúra škôd zároveň dlhodobo potvrdzuje, že väčšina poistných udalostí na vozidlách vzniká pri bežných kolíziách na cestách. Približne 35 percent poistných udalostí tvorí zrážka s iným pohybujúcim sa vozidlom, ďalších približne 30 percent škôd vzniká nárazom do statických prekážok (stĺpy, bariéry, obrubníky, zvodidlá, steny či zaparkované autá). Poškodenia skiel tvoria zhruba pätinu všetkých škôd. Riziká ako stret so zverou, vandalizmus či krupobitie sa na celkovom objeme podieľajú jednotkami percent. Z regionálneho pohľadu sa škody koncentrujú najmä do najväčších dopravných uzlov. Bratislava dlhodobo tvorí takmer 20 percent všetkých poistných udalostí na vozidlách, nasledujú Prešovský a Košický kraj, pričom významné zastúpenie majú aj regióny Nitra, Žilina, Trnava a Banská Bystrica. Významnú úlohu zohráva aj sezónnosť. „V zimných mesiacoch evidujeme vyšší počet poistných udalostí, čo súvisí najmä so zhoršenými poveternostnými podmienkami, šmykmi, nedobrzdením či zníženou viditeľnosťou. Naopak, v letných mesiacoch je nehôd síce menej, no bývajú závažnejšie a finančne náročnejšie, a to najmä v dôsledku vyšších rýchlostí, dovolenkovej mobility a častejších stretov so zverou,“ konštatuje D. Nógli.
Keď sekundy rozhodujú o státisícoch
Štatistiky Allianzu ukazujú, aký vysoký finančný dopad môže mať škoda na vozidle. „Riešili sme prípad, keď vodič nákladného vozidla vošiel na železničné priecestie napriek aktívnej svetelnej aj zvukovej signalizácii a zrazil sa s osobným vlakom. Hoci sa nehoda zaobišla bez zranení cestujúcich, za škody na železničnom vozni sme z PZP a havarijného poistenia vyplatili 540-tisíc eur,“ hovorí D. Nógli. Iný vodič nákladného auta na diaľnici v Kolíne neprispôsobil rýchlosť jazdy tak, aby bol schopný zastaviť vozidlo včas. Narazil do auta pred sebou a vplyvom nárazu sa v kolóne postupne zrazilo až 10 vozidiel. Za škody na vozidle, bolestné, liečenie či sťaženie spoločenského uplatnenia Allianz vyplatil takmer 480-tisíc eur. V kombinácii s rastúcimi nákladmi na opravy tak môže aj relatívne bežná nehoda predstavovať pre motoristu významnú finančnú záťaž.
Auto úraz – ochrana pasažiera v akomkoľvek dopravnom prostriedku
Allianz dlhodobo považuje kombináciu PZP a havarijného poistenia so spoľahlivými asistenčnými službami za najkomplexnejšie riešenie ochrany vozidla. Takouto ochranou je poistenie Moje Auto, kde má klient na výber zo 4 balíkov poistenia Comfort, Plus, Extra alebo Max. Poisťovňa zároveň prichádza s novinkou, ktorá reaguje na reálne riziká na cestách. Je ním jednoduché úrazové poistenie Auto úraz, ktoré chráni vodiča aj pasažiera pri dopravnej nehode. Poistenie kryje poškodeného až do výšky 30-tisíc eur pre prípad smrti úrazom alebo trvalých následkov úrazu v akomkoľvek dopravnom prostriedku v rámci celej Európy, a to len za 9 eur ročne. Výhodou je jednoduché uzatvorenie, bez zdravotného dotazníka či bez obmedzenia vstupného veku. „Na cestách nejde len o škody na vozidlách, ale najmä o zdravie ľudí. Poistenie Auto úraz reflektuje rastúci dopyt po jednoduchej a okamžite dostupnej ochrane v každodennej mobilite. Produkt prináša dostupné a praktické riešenie a dopĺňa ochranu PZP a havarijného poistenia, keďže kryje poisteného v električke, metre, na lanovke či v akomkoľvek inom dopravnom prostriedku,“ dopĺňa riaditeľ odboru retailových rizík v neživotnom poistení Allianz Michal Bohunský.
