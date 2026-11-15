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Poistné pri kritických ochoreniach dosahovali vlani 6 až 9,5 tisíc
Rozdiel medzi dohodnutou poistnou sumou a skutočne vyplatenými peniazmi sa podľa spoločnosti výrazne prejavuje aj pri trvalých následkoch úrazu.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Priemerné poistné plnenie pri kritických ochoreniach dosahovalo v roku 2025 v závislosti od poisťovne 6000 až 9500 eur. Pri invalidite sa vyplatené sumy pohybovali od 4300 do 6500 eur. Upozornila na to spoločnosť Finportal na základe údajov poisťovní, ktoré zozbierala. Podľa nej môžu byť tieto sumy pri dlhodobých zdravotných problémoch nedostatočné na pokrytie výpadku príjmu.
„Žiaľ, často vidíme realitu, že tieto hlavné riziká nie sú na zmluvách dojednané alebo sú nastavené v nedostatočnej výške,“ uviedla riaditeľka divízie životného poistenia, zdravotného poistenia a dôchodkov v spoločnosti Finportal Petra Heseková. Ako príklad spomenula situáciu, keď človek príde pre chorobu o 1000 eur mesačne a poistné plnenie vo výške 6000 eur mu pokryje výpadok príjmu iba na pol roka.
Rozdiel medzi dohodnutou poistnou sumou a skutočne vyplatenými peniazmi sa podľa spoločnosti výrazne prejavuje aj pri trvalých následkoch úrazu. Výška plnenia závisí od percentuálneho rozsahu poškodenia, pričom štatistiky poisťovní ukazujú, že najčastejšie ide o menej závažné následky. Trvalé poškodenia do desať percent tvoria v jednotlivých poisťovniach 70 až 85 percent prípadov. Poškodenia do 20 percent predstavujú 92 až 97 percent poistných udalostí.
Pri poistnej sume 20.000 eur tak klient s poškodením ohodnoteným na päť percent dostane 1000 eur. Pri poistnej sume 50.000 eur by v rovnakej situácii získal 2500 eur. Medzi časté trvalé následky patria podľa Finportalu jazvy, obmedzená pohyblivosť ramena alebo kolena, strata zubov, poranenie menisku či znížená funkčnosť ruky.
Dôležitým faktorom pri výške poistného plnenia je aj progresia, ktorá pri určitom rozsahu poškodenia zvyšuje vyplatenú sumu nad rámec základného percentuálneho výpočtu. Podmienky jej uplatnenia sa však v jednotlivých poisťovniach líšia. „Nemenej dôležité ako nastavenie správnej poistnej sumy je aj poznať podmienky poisťovní a pozrieť sa na to, pri akej miere poškodenia sa začína progresívne plnenie,“ upozornila Heseková.
Významnú časť poistných plnení tvoria aj menej závažné úrazy. Podvrtnutia, pomliaždeniny či vykĺbenia predstavovali v niektorých poisťovniach až 85 percent plnení z denného odškodného. Podľa Hesekovej by klienti nemali uprednostňovať krytie drobných úrazov na úkor vyšších poistných súm pri vážnych zdravotných rizikách, ako sú invalidita či kritické ochorenia.
V roku 2025 dominovali vo viacerých poisťovniach plnenia z denného odškodného za úraz a z pracovnej neschopnosti. Významné zastúpenie mali aj kritické ochorenia a poistenie pre prípad smrti. Trvalé následky úrazu a invalidita mali v porovnaní s denným odškodným a pracovnou neschopnosťou nižší podiel.
Finportal zároveň odporúča venovať pozornosť aj starším poistným zmluvám a preveriť, či dojednané poistné sumy zodpovedajú aktuálnym potrebám klientov. „Poistné sumy na veľké riziká treba nastavovať dostatočne vysoko a v rámci servisu je nevyhnutné pozrieť sa aj na staršie zmluvy klientov,“ dodala Heseková.
„Žiaľ, často vidíme realitu, že tieto hlavné riziká nie sú na zmluvách dojednané alebo sú nastavené v nedostatočnej výške,“ uviedla riaditeľka divízie životného poistenia, zdravotného poistenia a dôchodkov v spoločnosti Finportal Petra Heseková. Ako príklad spomenula situáciu, keď človek príde pre chorobu o 1000 eur mesačne a poistné plnenie vo výške 6000 eur mu pokryje výpadok príjmu iba na pol roka.
Rozdiel medzi dohodnutou poistnou sumou a skutočne vyplatenými peniazmi sa podľa spoločnosti výrazne prejavuje aj pri trvalých následkoch úrazu. Výška plnenia závisí od percentuálneho rozsahu poškodenia, pričom štatistiky poisťovní ukazujú, že najčastejšie ide o menej závažné následky. Trvalé poškodenia do desať percent tvoria v jednotlivých poisťovniach 70 až 85 percent prípadov. Poškodenia do 20 percent predstavujú 92 až 97 percent poistných udalostí.
Pri poistnej sume 20.000 eur tak klient s poškodením ohodnoteným na päť percent dostane 1000 eur. Pri poistnej sume 50.000 eur by v rovnakej situácii získal 2500 eur. Medzi časté trvalé následky patria podľa Finportalu jazvy, obmedzená pohyblivosť ramena alebo kolena, strata zubov, poranenie menisku či znížená funkčnosť ruky.
Dôležitým faktorom pri výške poistného plnenia je aj progresia, ktorá pri určitom rozsahu poškodenia zvyšuje vyplatenú sumu nad rámec základného percentuálneho výpočtu. Podmienky jej uplatnenia sa však v jednotlivých poisťovniach líšia. „Nemenej dôležité ako nastavenie správnej poistnej sumy je aj poznať podmienky poisťovní a pozrieť sa na to, pri akej miere poškodenia sa začína progresívne plnenie,“ upozornila Heseková.
Významnú časť poistných plnení tvoria aj menej závažné úrazy. Podvrtnutia, pomliaždeniny či vykĺbenia predstavovali v niektorých poisťovniach až 85 percent plnení z denného odškodného. Podľa Hesekovej by klienti nemali uprednostňovať krytie drobných úrazov na úkor vyšších poistných súm pri vážnych zdravotných rizikách, ako sú invalidita či kritické ochorenia.
V roku 2025 dominovali vo viacerých poisťovniach plnenia z denného odškodného za úraz a z pracovnej neschopnosti. Významné zastúpenie mali aj kritické ochorenia a poistenie pre prípad smrti. Trvalé následky úrazu a invalidita mali v porovnaní s denným odškodným a pracovnou neschopnosťou nižší podiel.
Finportal zároveň odporúča venovať pozornosť aj starším poistným zmluvám a preveriť, či dojednané poistné sumy zodpovedajú aktuálnym potrebám klientov. „Poistné sumy na veľké riziká treba nastavovať dostatočne vysoko a v rámci servisu je nevyhnutné pozrieť sa aj na staršie zmluvy klientov,“ dodala Heseková.