Poistné straty z prírodných katastrof sa odhadujú na vyše 110 mld. USD

Londýn 1. januára (TASR) - Globálne poistné straty z prírodných katastrof za rok 2022 sa odhadujú na viac než 110 miliárd USD. Uviedla to v závere tohto týždňa zaisťovacia maklérska spoločnosť Guy Carpenter. Výrazný podiel na odhadovanej sume má hurikán Ian, ktorý na jeseň minulého roka zasiahol Floridu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Okrem hurikánu Ian veľké škody spôsobili v minulom roku aj silné búrky, krupobitie a záplavy v Európe, záplavy v Austrálii a mohutné búrky v USA, dodal Guy Carpenter. Tie spolu s hurikánom viedli podľa odhadov spoločnosti k poistným škodám v hodnote približne 112 miliárd USD (105 miliárd eur).



Odhad je o niečo miernejší než odhad švajčiarskej zaisťovacej spoločnosti Swiss Re zo začiatku decembra. Tá počíta so škodami v dôsledku prírodných katastrof v roku 2022 na úrovni 115 miliárd USD. Spoločnosť Guy Carpenter však uviedla, že do jej prognózy nie sú zahrnuté dôsledky ostatných katastrof z decembra. V obidvoch prípadoch sú však odhady vysoko nad 10-ročným priemerom 81 miliárd USD.



(1 EUR = 1,0666 USD)