Poistné v novej výške za január treba uhradiť do 8. februára

Bratislava 12. decembra (TASR) - Poistné v novej výške za január musia samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) zaplatiť do 8. februára 2024. Nové minimálne poistné pre SZČO bude vo výške 216,13 eura, maximálne dosiahne 3025,93 eura. Súvisí to so zvyšovaním minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov na sociálne poistenie. V utorok na to upozornil hovorca SP Martin Kontúr.



Minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 606,5 eura, sa zvyšuje na 652 eur. Maximálny vymeriavací základ sa zvyšuje z 8477 eur na 9128 eur. Pre povinne poistenú SZČO bude od 1. januára predstavovať minimálne poistné 216,13 eura. Maximálne poistné bude vo výške 3025,93 eura. Pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, dosiahne minimálne poistné sumu 229,17 eura.



Informáciu zo SP o novej výške poistného dostanú SZČO, ktorých sa to týka, počas januára 2024 listom alebo do elektronickej schránky, ak ju majú aktivovanú. SP odporúča upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol.



Na zamestnanca sa minimálny vymeriavací základ nevzťahuje. Maximálny vymeriavací základ zamestnanca na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti bude v úhrne mesačne 9128 eur, z toho maximálne poistné 858,03 eura.



Maximálny vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti, poistného na financovanie podpory, poistného na garančné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity za zamestnanca bude 9128 eur mesačne, z toho maximálne poistné 2300,25 eura.