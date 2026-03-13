< sekcia Ekonomika
Poisťovací sektor odviedol vlani na dani z poistenia vyše 122 mil. eur
Najväčší podiel na odvádzanej dani mali segmenty neživotného poistenia, ktoré tradične generujú najvyšší objem poistného.
Autor TASR
Bratislava 13. marca (TASR) - Poisťovne na Slovensku vykázali v minulom roku celkový základ dane vo výške 1,53 miliardy eur, z čoho odviedli 122,18 milióna eur na dani z poistenia. Vyplýva to zo súhrnných údajov z podaných daňových priznaní k dani z poistenia za rok 2025, informoval v piatok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
Najväčší podiel na odvádzanej dani mali podľa neho segmenty neživotného poistenia, ktoré tradične generujú najvyšší objem poistného. Medzi najvýznamnejšie položky patrí poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch. „Tento segment zahŕňa predovšetkým havarijné poistenie motorových vozidiel. Poisťovne tu vykázali základ dane 632,75 milióna eur, čo predstavovalo najvyšší objem spomedzi všetkých poistení. Zodpovedajúca daň z poistenia dosiahla 50,62 milióna eur,“ vyčíslil Kováč.
Poistenie škôd na majetku spôsobených požiarom, výbuchom, víchricou a ďalšími živlami je zase kľúčovým segmentom majetkového poistenia domácností, firiem a priemyslu. V roku 2025 bol v tejto oblasti vykázaný základ dane 375,6 milióna eur, pričom daň z poistenia dosiahla 30,05 milióna eur. Pri poistení iných škôd spôsobených krupobitím alebo mrazom, ktoré zahŕňa najmä poistenie poľnohospodárskych rizík a ďalších špecifických majetkových škôd, vykázali poisťovne základ dane 175,87 milióna eur a daň vo výške 14,07 milióna eur.
„Údaje potvrdzujú stabilitu poistného trhu a jeho významný príspevok do verejných financií. Daň z poistenia predstavuje dôležitý príjem štátneho rozpočtu a zároveň odzrkadľuje vývoj poistného trhu, jeho štruktúru a dynamiku jednotlivých segmentov,“ doplnil Kováč.
