Poisťovací trh Lloyd's of London oznámil polročnú stratu 2 mld. libier

Londýn 8. septembra (TASR) - Britský poisťovací trh Lloyd´s of London vykázal za 1. polrok stratu takmer 2 miliardy libier. Zároveň uviedol, že v súvislosti s vojnou na Ukrajine vyčlenil rezervu v hodnote viac než miliarda libier. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu Reinsurance News.



Lloyd's of London oznámil, že strata pred zdanením dosiahla za 1. polrok 1,8 miliardy libier (2,08 miliardy eur). Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka vykázal trh zisk 1,4 miliardy libier. V budúcom roku však počíta s lepšími výsledkami.



Lloyd's dodal, že tento rok je zvlášť náročný. Situáciu špecializovaného poisťovacieho a zaisťovacieho trhu ovplyvňujú okrem prírodných katastrof aj vysoká inflácia, vojna na Ukrajine a ďalšie geopolitické faktory.



Lloyd's zároveň vyčlenil rezervu 1,1 miliardy libier na krytie poistných nárokov svojich klientov v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Ako povedal v rozhovore pre Reuters generálny riaditeľ Lloyd's of London John Neal, zhruba štvrtina očakávaných strát Lloyd's na Ukrajine by sa mala týkať leteckého trhu.



Lízingové spoločnosti a poisťovne hľadajú riešenie problému lietadiel zadržaných v Rusku po tom, ako západné krajiny uvalili na Moskvu za inváziu na Ukrajinu rozsiahle sankcie. Tie sa dotkli aj ruských leteckých spoločností, ktoré majú veľký počet lietadiel prenajatých od zahraničných lízingových firiem. Ako dodal Neal, poisťovne vo svete môžu čeliť v dôsledku konfliktu žiadostiam o náhradu škody v rozmedzí od 10 miliárd do 15 miliárd USD, čo v prepočte predstavuje od 10,12 miliardy do 15,17 miliardy eur.



(1 EUR = 0,8651 GBP, 1 EUR = 0,9885 USD)