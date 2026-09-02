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Poisťovatelia: Plánované vyradenie vozidla bez PZP ešte možno odvrátiť
Držiteľom a vlastníkom vozidiel, ktoré sú bez platného PZP dlhšie ako 24 po sebe nasledujúcich mesiacov, Ministerstvo vnútra SR poslalo oznámenia o plánovanom vyradení vozidla z evidencie.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Plánované vyradenie motorového vozidla bez povinného zmluvného poistenia (PZP) je ešte možné odvrátiť do 30. septembra. Držiteľom a vlastníkom vozidiel, ktoré sú v evidencii bez platného PZP dlhšie ako 24 po sebe nasledujúcich mesiacov, Ministerstvo vnútra SR poslalo v auguste oznámenia o plánovanom vyradení vozidla z evidencie. Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) v stredu odporučila oznámenie neignorovať a situáciu si čo najskôr preveriť.
Doručenie oznámenia ešte neznamená, že vozidlo bolo vyradené. Jeho držiteľ má do konca septembra možnosť skontrolovať evidované údaje a vykonať potrebné kroky. Ak vozidlo zostane evidované bez platného PZP, od 1. októbra bude trvalo vyradené z evidencie a nebude ho možné používať v cestnej premávke.
„Každému, kto oznámenie dostal, odporúčame, aby si bezodkladne overil platnosť PZP aj údaje vedené v evidencii. Vo väčšine prípadov je riešenie jednoznačné - poistiť používané vozidlo, upraviť jeho evidenčný stav alebo požiadať poisťovňu o opravu nesprávnych údajov. Dôležité je konať ešte pred uplynutím lehoty,“ upozornil výkonný riaditeľ SKP Martin Kaňa.
Ak vozidlo nemá platné PZP a má sa naďalej používať, je potrebné uzatvoriť nové poistenie. Ak sa vozidlo nepoužíva, jeho držiteľ môže požiadať o dočasné vyradenie z evidencie. Evidenčný stav možno upraviť aj prevodom vozidla na inú osobu alebo vykonaním inej potrebnej zmeny.
„Držiteľ, ktorý má podľa svojich informácií PZP platné, by si mal poistenie overiť podľa evidenčného čísla vozidla (EČV) alebo identifikačného čísla vozidla (VIN) na stránke www.nepoistenevozidlo.sk. Ak údaje nesedia, je potrebné kontaktovať poisťovňu, ktorá preverí zaevidovanie poistnej zmluvy a prípadnú nezrovnalosť napraví,“ uviedla manažérka pre komunikáciu a hovorkyňa SKP Eva Irgel Jacková.
Od 1. októbra začne fungovať nový systém automatizovanej kontroly PZP. Prepojenie údajov z evidencie vozidiel s údajmi o poistných zmluvách umožní efektívnejšie identifikovať nepoistené vozidlá. Platnosť PZP sa bude kontrolovať aj pri technickej a emisnej kontrole či počas cestnej kontroly.
„Cieľom zmien je znížiť počet nepoistených vozidiel, zvýšiť ochranu poškodených a nastaviť férovejšie podmienky pre motoristov, ktorí si svoju povinnosť plnia,“ dodala Irgel Jacková.
Doručenie oznámenia ešte neznamená, že vozidlo bolo vyradené. Jeho držiteľ má do konca septembra možnosť skontrolovať evidované údaje a vykonať potrebné kroky. Ak vozidlo zostane evidované bez platného PZP, od 1. októbra bude trvalo vyradené z evidencie a nebude ho možné používať v cestnej premávke.
„Každému, kto oznámenie dostal, odporúčame, aby si bezodkladne overil platnosť PZP aj údaje vedené v evidencii. Vo väčšine prípadov je riešenie jednoznačné - poistiť používané vozidlo, upraviť jeho evidenčný stav alebo požiadať poisťovňu o opravu nesprávnych údajov. Dôležité je konať ešte pred uplynutím lehoty,“ upozornil výkonný riaditeľ SKP Martin Kaňa.
Ak vozidlo nemá platné PZP a má sa naďalej používať, je potrebné uzatvoriť nové poistenie. Ak sa vozidlo nepoužíva, jeho držiteľ môže požiadať o dočasné vyradenie z evidencie. Evidenčný stav možno upraviť aj prevodom vozidla na inú osobu alebo vykonaním inej potrebnej zmeny.
„Držiteľ, ktorý má podľa svojich informácií PZP platné, by si mal poistenie overiť podľa evidenčného čísla vozidla (EČV) alebo identifikačného čísla vozidla (VIN) na stránke www.nepoistenevozidlo.sk. Ak údaje nesedia, je potrebné kontaktovať poisťovňu, ktorá preverí zaevidovanie poistnej zmluvy a prípadnú nezrovnalosť napraví,“ uviedla manažérka pre komunikáciu a hovorkyňa SKP Eva Irgel Jacková.
Od 1. októbra začne fungovať nový systém automatizovanej kontroly PZP. Prepojenie údajov z evidencie vozidiel s údajmi o poistných zmluvách umožní efektívnejšie identifikovať nepoistené vozidlá. Platnosť PZP sa bude kontrolovať aj pri technickej a emisnej kontrole či počas cestnej kontroly.
„Cieľom zmien je znížiť počet nepoistených vozidiel, zvýšiť ochranu poškodených a nastaviť férovejšie podmienky pre motoristov, ktorí si svoju povinnosť plnia,“ dodala Irgel Jacková.