Poisťovňa Ergo plánuje v Nemecku zrušiť tisíc pracovných miest
Prepúšťanie z prevádzkových dôvodov je do roku 2030 vylúčené.
Düsseldorf 17. februára (TASR) - Nemecká poisťovňa Ergo plánuje do roku 2030 zrušiť približne tisíc pracovných miest. V tejto otázke sa podarilo nájsť dohodu so zástupcami zamestnancov, uviedol v utorok hovorca spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Prepúšťanie z prevádzkových dôvodov je do roku 2030 vylúčené. Poisťovňa Ergo plánuje v nasledujúcich rokoch čoraz viac využívať umelú inteligenciu (AI), čo bude pre mnohých zamestnancov znamenať preškolenie na nové pozície. Spoločnosť do sídlom v Düsseldorfe podľa vlastných údajov zamestnáva v Nemecku približne 15.000 ľudí. Do konca desaťročia by malo prísť o prácu približne 200 zamestnancov ročne.
Znižovanie počtu pracovných miest je súčasťou úsporného programu, prostredníctvom ktorého sa materská spoločnosť spoločnosti Ergo Munich Re snaží do roku 2030 znížiť svoje ročné náklady o celkovo 600 miliónov eur. Redukcia sa má uskutočniť prostredníctvom prirodzenej fluktuácie, predčasného nástupu do dôchodku a programov odstupného.
