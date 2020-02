Poisťovňa Generali zavádza inovácie, ktoré klientom ušetria čas

Bratislava 24. februára (OTS) -Google Pay je rýchly a jednoduchý spôsob, ako platiť na internete, v obchodoch a na ďalších miestach.Za svoje poistenie tak zaplatia jednoducho pár klikmi cez svoj smartfón (android) alebo počítač.Pre platenie prostredníctvom služby Google Pay je potrebné mať aktívny Google účet.vysvetľuje, vedúci Oddelenia vývoja informačných systémov poisťovne Generali. V prípade, ak má domovská banka klienta zabezpečenie 3D Secure, bude od klienta ešte vyžadované potvrdenie platby kódom, ktoré klientovi zašle banka formou SMS.Klienti poisťovne Generali môžu využívať službu Google Pay pri platení v Klientskej zóne, ako aj pri platbe za poistenie uzatvorené online prostredníctvom našej webstránky.prezrádzaz poisťovne Generali.Od minulého roka si naši klienti nemusia tlačiť asistenčnú kartu, ktorú dostanú k cestovnému poisteniu. Ak majú vytvorené konto Google,a mať ju tak celý čas pri sebe.Pre informácie o poistnej zmluve už nemusia klienti chodiť alebo volať do poisťovne. Stačí, ak sa zaregistrujú v Klientskej zóne poisťovne Generali a môžu mať aktuálny prehľad o svojich poistných zmluvách kedykoľvek a kdekoľvek. V Klientskej zóne klient vidí nielen platnosť poistných zmlúv, výšku poistného a frekvenciu platenia, či náhľad všetkých dokumentov poistných zmlúv,a následne sledovať stav jej riešenia.vysvetľuje, vrchný riaditeľ Úseku informatiky poisťovne Generali.Požiadavkový modul je užívateľsky jednoduchý a veľmi intuitívny. Klient v systéme vidí všetky zmluvy, ktoré má v poisťovni Generali uzatvorené, a po kliknutí na jednu z nich má na výber z preddefinovaných možností úprav, ktoré sú špecifikované pre každý konkrétny druh poistenia. Napríklad pri poistení PZP môže klient prostredníctvom Klientskej zóny nahlásiť zmenu evidenčného čísla vozidla, požiadať o vrátenie preplatku či zadať storno poistenia v prípade predaja motorového vozidla.dopĺňaOd augusta minulého roka môžu klienti komunikovať s poisťovňou Generali aj prostredníctvom sociálnych sietí.vysvetľuje ďalšiu novinku poisťovne Generali Šmidt. Klienti si môžu nastaviť spôsob servisnej komunikácie, ktorá im najviac vyhovuje, v ich Klientskej zóne.Minulé leto sme našich klientov potešili aj kanálom na doručovanie dokumentov – Mesage House. Klienti majú vďaka nemu možnosť si kedykoľvek stiahnuť svoje dokumenty online a nemusia čakať, kým im doručíme ich predpis poistného poštou. „vysvetľuje, vrchný riaditeľ Úseku CRM a Online poisťovne Generali.K predpisu poistného sa môžu klienti dostať online ešte 30 dní od zaslania SMS správy. Cez Message House si dokážu predpis nielen stiahnuť, ale ho aj zaplatiť.“ hovoríVýhodou Message Houseu je aj to, že si klienti vedia prostredníctvom neho aktivovať elektronickú korešpondenciu a komunikovať s poisťovňou Generali už len e-mailom.Poisťovňa Generali zavádza inovácie do svojich procesov nielen s dôrazom na prínos pre klientov, ale v zmysle trvalo udržateľného rozvoja aj pre svet okolo nás. Takou je aj možnosť nechať si zasielať korešpondenciu elektronickou formou do e-mailu, ktorú majú klienti poisťovne Generali už viac ako štyri roky. Tento spôsob zasielania dokumentov pritom naberá z roka na rok na obľube.,“ konštatujeIde o riešenie, ktoré klientom uľahčí nielen prístup k dokumentom a chráni ich tak aj pre prípad zničenia či straty, ale je zároveň aj šetrné k životnému prostrediu. Elektronickú korešpondenciu aktuálne využíva približne 30 % klientov poisťovne Generali, ktorí vďaka zasielaniu korešpondencie e-mailom ušetrili len za rok 2019 spolu viac ako 248 stromov. „,“ upozorňujez poisťovne Generali.Koncom roka 2019 spustila poisťovňa Generali pre svojich klientov unikátnu webovú aplikáciu na samoobhliadku vozidla pri vstupe do havarijného poistenia s funkciou Google Cloud Vision.“ vysvetľuje, vrchný riaditeľ Úseku poistenia motorových vozidiel poisťovne Generali.Aplikáciu nie je nutné sťahovať ani inštalovať do telefónu, stačí kliknúť na odkaz, ktorý príde klientovi po uzatvorení havarijného poistenia e-mailom, respektíve v SMS. Webová aplikácia sa tvári ako bežný mobilný web a postupne prevedie klienta všetkými potrebnými krokmi. Umožní mu nafotiť vozidlo vlastným smartfónom, hoci aj doma na parkovisku a odoslať fotky priamo poisťovni. Systém navyše každú fotku skontroluje, či spĺňa požadované kritériá. V prípade, ak sú detegované na vozidle nejaké poškodenia, je nutná ešte následná doobhliadka technikom poisťovne.Poisťovňa Generali pracuje aktívne na zavedení systému online nahlasovania poistných udalostí už od polovice roka 2018. „“ vymenúva, vrchný riaditeľ Úseku poistných udalostí poisťovne Generali.Takýto spôsob nahlasovania výrazne urýchli celý proces likvidácie poistných udalostí, pretože online nahlásené škody sa vo väčšine prípadov priamo zaregistrujú a vytvorí sa tak číslo poistnej udalosti bez zásahu pracovníka z kontaktného centra. „“ ozrejmujez poisťovne Generali.Hlásenie mu po zadaní prvotných údajov zobrazí len riziká, ktoré má na zmluve dojednané. Počas hlásenia poistnej udalosti vie klient priamo nahrávať všetky elektronické dokumenty a po odoslaní hlásenia si stiahnuť sumárny dokument s nahlásenými údajmi. V prípade prerušenia hlásenia je možné rozpracovaný online formulár uložiť a neskoršie tento formulár zabezpečený proti neoprávnenému prístupu opäť otvoriť. Po nahlásení systém zasiela klientovi e-mail s prideleným číslom zaregistrovanej škody spolu s informáciou, kde si môže svoju poistnú udalosť sledovať a doložiť v prípade potreby chýbajúce dokumenty. Pri online hlásení poistnej udalosti na motorovom vozidle sa naviac zobrazuje ponuka opravy v zmluvných servisoch, ktoré sú počas výberu prehľadne zobrazené na mape s uvedením benefitov, ktoré môžu klienti počas opravy využiť. „,“ dodávaPoisťovňa Generali sa v januári tohto roka stala ako prvá poisťovňa na Slovensku členom asociácie FinTech , čím preukázala záujem aktívne participovať vo FinTech komunite. „,“ vysvetľuje, riaditeľ Innovation office poisťovne Generali.