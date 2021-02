Poisťovňa Generali získala ocenenie za hovoriacu SMS

GENERALI GROUP

Generali je jednou z popredných poskytovateľov poistenia a asset managementu. Bola založená v roku 1831 a pôsobí vo viac ako 50 krajinách sveta. V roku 2019 dosiahla príjem z poistného viac ako 69,7 mld. eur. So 72 000 zamestnancami po celom svete a 61 miliónmi klientov patrí Skupine Generali vedúca pozícia na trhoch v Európe a čoraz dôležitejšie postavenie na trhoch v Ázii a Latinskej Ameriky. Ambíciou Skupiny Generali je stať sa pre svojich klientov celoživotným partnerom ponúkajúc inovatívne a personalizované riešenia vďaka jej neprekonateľnej distribučnej sieti. V Rakúsku, strednej a východnej Európe a Rusku pôsobí Skupina prostredníctvom regionálneho zastúpenia (Austria, CEE & Russia Regional Office so sídlom v Prahe), ktoré zastrešuje celkovo 13 krajín a patrí tak medzi troch najväčších poisťovateľov v tomto regióne.



Bratislava 24. februára (OTS) - Poisťovňa Generali získala prestížne ocenenie Hermes Komunikátor roka pre najlepšie komunikujúce spoločnosti v uplynulom roku. Odborná porota ocenila kreatívu a zvolený spôsob komunikácie s klientmi formou unikátnej video hlasovej SMS, za ktorú si Generali odniesla prvenstvo v kategórii Starostlivosť o klienta. „,“ hovorí, riaditeľka marketingu a komunikácie poisťovne Generali.Dôležitou informáciou pre klientov poisťovne Generali v roku 2020 bolo to, ako môžu pohodlne a z bezpečia svojho domova vybaviť všetko, čo potrebujú, aj v čase pandémie. Na klientov sme tak zaslali hlasovú SMS správu so všetkými potrebnými informáciami o tom, ako s poisťovňou komunikovať, ako postupovať v prípade poistnej udalosti, ako vybaviť svoju bežnú agendu, a to všetko bez potreby osobného kontaktu. Video správa obsahovala aj linky na všetky platformy, prostredníctvom ktorých môžu klienti s Generali komunikovať a kde vybavia všetko, čo potrebujú online.Video SMS si pozrela, ktorým bola zaslaná. Väčšina z nich následne navštívila aj jednotlivé stránky, na ktoré SMS odkazovala.Video hovoriaca SMS nielen informovala klientov o dôležitých informáciách v súvislosti s pandémiou, ale zároveň im pripomenula všetky online nástroje, ktoré majú v poisťovni Generali k dispozícii.Vplyvom hovoriacej SMS sme zaznamenali enormný záujem zo strany klientov o elektronickú korešpondenciu (nárast o 199 %) a taktiež väčšie využívanie hlásenia poistných udalostí online (nárast o 15 %). „“ dodáva Jana Hajdu z poisťovne Generali.Ako video hovoriaca SMS vyzerá, si môžete pozrieť na https://www.generali.sk/online-sluzby/hovoriaca-sms/ HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA je jediné ocenenie pre najlepšie komunikujúcu inštitúciu v Slovenskej republike so zákazníkom. Súťaž organizuje agentúra 2lovebrands, s.r.o. v spolupráci s prieskumnou spoločnosťou MEDIAN SK, s.r.o.