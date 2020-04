Poisťovňa hľadá dodávateľa dvoch dátových úložísk za 1,145 mil. eur

Bratislava 1. apríla (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) vyhlásila verejnú súťaž na dodávateľa dátového úložiska s vysokou dostupnosťou. Odhaduje, že za tieto tovary zaplatí 1,145 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku verejného obstarávania. SP vysvetlila, že súťaž vyhlásila pre zabezpečenie európskeho projektu výmeny dát, v prípade potreby môže byť využité aj na úschovu dát, ktorých objem rastie aj v dôsledku nového koronavírusu.



Predmetom zákazky je dodávka dvoch kusov dátového úložiska s vysokou dostupnosťou s licenčným softvérovým vybavením a poskytnutím súvisiacich služieb. Okrem toho má byť v rámci zákazky zabezpečená realizácia inštalácie a technická podpora počas 36 mesiacov. "Ide o zabezpečenie európskeho projektu výmeny dát -EESSI- medzi krajinami Európskej únie (EÚ). Realizácia projektu je dlhodobo plánovaná a SP bude v rámci tejto výmeny takzvaným prístupovým bodom pre celú SR," uviedol pre TASR hovorca SP Peter Višváder. Podľa jeho slov bude čerpať informácie z prístupového bodu aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ústredie práce, prípadne ďalšie inštitúcie. "Ide o zariadenie, ktoré je obstarávané pre potreby celej SR a vyplýva z účasti Slovenska na medzinárodnom projekte EÚ, ktorý koordinuje Európska komisia. Je to dlhodobo plánovaná investícia, ktorá je riadne zahrnutá v pláne verejného obstarávania na rok 2020, ako aj v rozpočte SP," doplnil Višváder.



SP v týchto dňoch rastie objem dát aj v súvislosti s novým koronavírusom. "V prípade nevyhnutnej potreby a dočasne toto zariadenie môže byť využité aj na zabezpečenie dostatočnej diskovej kapacity pre prevádzkovaný informačný systém SP. V súvislosti so súčasnou krízovou situáciou SP kladie dôraz na elektronickú komunikáciu s tým, že predpokladáme výrazný nárast získavaných dát v súvislosti s počtom ošetrovného, dočasnej práceneschopnosti a ďalšej súvisiacej agendy," uviedol Višváder.



Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena, v rámci verejnej súťaže bude použitá elektronická aukcia. SP plánuje s víťazom tendra uzatvoriť zmluvu na 38 mesiacov. Obstarávanie sa netýka projektu financovaného z eurofondov. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 30. apríla tohto roka.