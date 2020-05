Poisťovňa informuje o odpustení poistného za apríl sms a e-mailami

Bratislava 7. mája (TASR) - O možnosti odpustenia poistného za apríl tohto roka Sociálna poisťovňa (SP) informuje zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) aj prostredníctvom sms správ a e-mailových správ. Využiť na to môžu formulár Čestné vyhlásenie o uzatvorení prevádzky, ktorý je zverejnený na webovej stránke poisťovne.



Táto možnosť sa týka zamestnávateľov v časti odvodov za zamestnávateľov, ktorí mali v apríli najmenej 15 dní uzatvorenú aspoň jednu prevádzku. Možnosť odpustenia odvodov sa netýka časti poistného, ktoré zamestnávateľ odvádza za zamestnancov. Odpustenie odvodov si môžu vyplnením Čestného vyhlásenia uplatniť aj SZČO, ktoré mali takisto počas apríla uzatvorenú aspoň jednu prevádzku najmenej 15 dní. Splnenie tejto podmienky žiadateľ preukáže práve Čestným vyhlásením, ktoré treba zaslať príslušnej pobočke SP najneskôr do 18. mája tohto roka.



Od stredajšieho popoludnia (6.5.) do štvrtka rána zatiaľ SP zaslala zamestnávateľom približne 38.000 sms správ a 45.000 e-mailov. Podobne začínajú tieto informácie dostávať aj živnostníci a ostatné SZČO. "Obom skupinám, ktoré majú nahlásené aktuálne kontakty, zašle poisťovňa počas štvrtka približne 300.000 sms a e-mailových správ," dodal hovorca SP Peter Višváder.