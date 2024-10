Poisťovňa: Je vhodné vykonať revíziu vykurovacích telies pred sezónou

Bratislava 10. októbra (TASR) - V súčasnosti je vhodné čo najskôr vykonať revíziu vykurovacích telies. Najviac škôd následkom požiaru je každoročne hlásených počas vykurovacej sezóny, pričom poisťovňa po nahlásení udalosti preverí, či bol komín alebo dymovod riadne udržiavaný. Odporúča sa skontrolovať taktiež fotovoltiku a tepelné čerpadlá, uviedla poisťovňa Uniqua.



Požiar môže byť podľa jej údajov spôsobený rôznymi situáciami, medzi ktoré patrí neodborná inštalácia krbov a piecok, zanedbaná revízia a čistenie komínov, ako aj nevhodné umiestnenie vykurovacích zariadení v blízkosti nedostatočne tepelne odolných materiálov.



"V takýchto prípadoch vedia byť škody naozaj rozsiahle. Majiteľom nehnuteľností preto odporúčame, aby dodržiavali lehoty kontrol komínov a vykurovacích telies podľa platných predpisov a zabezpečili si ich revíziu alebo čistenie najneskôr pred začiatkom vykurovacej sezóny," upozornil manažér poistenia majetku a zodpovednosti spoločnosti Zdeněk Hruška.



Škody následkom požiaru by mali byť zahrnuté v základnom poistení majetku, pokiaľ je ale príčinou vzniku zlý stav vykurovacích telies, bude poisťovňa požadovať od klienta doklad o revízii komína alebo pravidelných servisných prehliadkach kotla. Takýto doklad však nemusí byť nevyhnutný pre náhradu škody, keďže poisťovňa v takýchto prípadoch vychádza zo stanoviska hasičov, ktorí príčinnú súvislosť medzi vznikom poistnej udalosti a zanedbaním revízie odborne posúdia.



Fotovoltické panely sú vo väčšine prípadov konštrukčnou súčasťou budovy, preto pre ne platia rovnaké poistné nebezpečenstvá ako pre hlavnú budovu. Pri uzatváraní poistky je však potrebné primerane zahrnúť ich hodnotu do poistnej zmluvy, doplnil odborník. Poistná suma by sa tak mohla navýšiť o niekoľko desiatok tisíc eur.



Postup poistenia tepelných čerpadiel by mal byť podobný ako pri fotovoltike. "Ak je tepelné čerpadlo hneď vedľa bytového domu, odporúča sa zvýšiť poistnú sumu hlavnej budovy o hodnotu čerpadla. Ak je čerpadlo umiestnené ďalej na pozemku, bude podliehať ochrannému limitu výkonu pre sekundárne stavby. Ak ide o drahšiu technológiu, kde by stanovený limit nestačil, odporúčame čerpadlo poistiť ako samostatnú vedľajšiu budovu so špecifickou hodnotou, aby bolo chránené na 100 % svojej ceny," doplnila poisťovňa.